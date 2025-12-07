La nouvelle est tombée il y a peu, Netflix vient de faire l'acquisition de Warner et ses filiales, dont HBO Max. Mais pour le moment, la plateforme SVOD continue son petit bout de chemin dans son coin et ajoute des nouveautés à son catalogue. Aujourd'hui, c'est notamment un film événement qui débarque, l'un des plus nominés aux Oscars.

Un énorme film qui a crée l'évènement arrive enfin sur HBO Max

Si HBO Max peut compter sur ses très nombreuses licences comme House of Dragon, ou encore l'univers DC tout entier, la plateforme mise également sur des films et séries qui ont déjà cartonné. Elle ajoute d'ailleurs aujourd'hui The Revenant, un film qui a fait couler énormément d'encre à sa sortie en 2016, qui a reçu plusieurs récompenses en plus de devenir l'un des films les plus nominés aux Oscars. La star incontestée du film n'est autre que Leonardo DiCaprio (Titanic), mais il est également accompagné de plusieurs visages connus comme Tom Hardy (Mad Max) ou encore Will Poulter (Les Gardiens de la Galaxie 3).

The Revenant arrive donc sur HBO Max et retrace l'histoire de Hugh Glass, un trappeur grièvement blessé par un ours lors d'une sortie, abandonné et laissé pour mort par ses équipiers. Glass va toutefois survivre et entreprendre un périple de plus de 300 km dans un environnement extrêmement hostile sur la piste de ceux qui l'ont trahi. Son voyage va toutefois prendre une tournure inattendue. Un film percutant qui mérite le coup d'œil, surtout réputé pour sa scène du combat contre l'ours, aussi impressionnante que brutale. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y jeter un œil, ou que vous souhaitez tout simplement le revoir, The Revenant est désormais disponible sur HBO Max.

Bande-annonce de The Revenant qui débarque sur la plateforme HBO

source : HBO Max