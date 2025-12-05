Netflix profite de ce début décembre 2025 pour lancer son nouveau film évènement avec un casting 5 étoiles et un réalisateur de talent nominé plusieurs fois à de prestigieuses récompenses. Prometteur donc.

À quelques semaines de Noël, Netflix décoche une nouvelle grosse cartouche par un scénariste et réalisateur de talent nommé aux Oscars à plusieurs reprises. Un film qui mériterait bien votre attention, surtout si vous aimez ce cher George Clooney, l'une des têtes d'affiche.

Un nouveau film évènement débarque sur Netflix

Si vous ne savez pas trop quoi regarder en ce moment parce que vous attendez déjà la suite de Stranger Things (nous aussi, comme tout le monde), pourquoi ne pas jeter un œil au nouveau gros film Netflix de ce mois de décembre ? Il s'agit de Jay Kelly, comédie dramatique portée par George Clooney et Adam Sandler.

Ce nouveau film Netflix nous fait suivre un acteur célèbre, Jay Kelly (Clooney), et son assistant Ron (Sandler) qui se lancent dans un voyage à travers toute l'Europe. Alors que l'acteur est au sommet de sa carrière déjà longue comme le bras, il ressent un manque. Le temps file, les années passent. Il décide donc de se remettre en question et embarque avec lui son assistant et ami de toujours dans son voyage qui débutera par chez nous en France. Les deux hommes en profitent donc pour faire une véritable introspection en confrontant leurs choix de vie et les prochains à venir, mais aussi leurs relations avec leurs proches et le public, ainsi que l'héritage qu'ils laisseront derrière eux lorsque tout sera terminé. Une remise en question sur fond de road trip très mouvementé, un brin humoristique et au message positif font donc l'ADN de ce nouveau film Netflix.

Le film est signé Noah Baumbach, notamment connu récemment pour son travail sur Barbie aux côtés de Greta Gerwig pour lequel il a été nommé aux Oscars. S'il excelle en tant que scénariste, Baumbach est également un réalisateur chevronné à qui l'on doit notamment Greenberg, avec Ben Stiller, De Palma ou encore White Noise, un film singulier avec Adam Driver et Greta Gerwig que vous pouvez également retrouver sur Netflix.

source : Netflix