HBO Max fait le plein de nouveautés tout le mois et ajoute ce 11 juillet 2026 la comédie Easy Girl, un film drôle et touchant, culte pour les ados des années 2010. On y retrouve une Emma Stone très jeune, désormais devenue une hyper star à Hollywood, qui incarne une lycéenne qui va se jouer des rumeurs pour en profiter au maximum.

Easy Girl, ou Easy A, un teen movie qui a marqué sa génération.

Réalisé par Will Gluck, Easy Girl raconte l'histoire d'Olive (Emma Stone), une lycéenne modèle dont la vie bascule après qu'un simple mensonge sur sa vie amoureuse se transforme en rumeur virale. Elle décide alors de s'en servir pour gagner en popularité et se faire de l'argent. Un film culte pour beaucoup de jeunes des années 2010, comme il y en a beaucoup sur HBO Max désormais. Il mélange habillement humour, critique et comédie touchante. Le casting réunit Emma Stone dans l'un de ses tout premiers rôles principaux, bien avant ses immenses cartons comme LaLaLand, aux côtés de Stanley Tucci (Le Diable s'Habille en Prada), Lisa Kudrow (Friends) ou encore Penn Badgley célèbre pour son rôle du tueur sans pitié de You sur Netflix.

Pourquoi le voir (ou le revoir), ça se passe sur HBO Max

Disponible dès le 11 juillet 2026 sur HBO Max, Easy Girl devrait renouer avec le succès. Le film avait réussi à créer la surprise lors de sa sortie en salle. Pour un budget d'à peine 8 millions de dollars, il avait réussi à en engranger plus de 75 millions. En arrivant sur la plateforme de streaming, il devrait profiter d'un vrai regain d'intérêt, porté par la popularité actuelle d'Emma Stone. Si vous cherchez un film à la fois drôle et malin pour votre soirée, Easy Girl sur HBO Max coche toutes les cases.

Source : HBO Max