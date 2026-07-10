HBO Max poursuit sa lancée des grosses sorties films en ce mois de juillet 2026 avec deux nouvelles additions marquantes en ce sens à son catalogue.

Une fois encore, le programme de HBO Max pour ce mois de juillet 2026 fait surtout la part belle aux grosses sorties films, mais avec en prime quelques séries notables pour les amateurs. Parmi les longs-métrages majeurs disponibles sur la plateforme on peut compter Troie et l'exceptionnel Everything Everywhere All at Once. Pour les accompagner, deux nouvelles sorties d'aujourd'hui sont à ne pas manquer pour les cinéphiles, en attendant d'autres gros films à venir au fil du mois sur la plateforme SVOD.

Deux nouvelles sorties films majeures prennent le train et l'eau sur HBO Max

Ce 10 juillet 2026, HBO Max ajoute donc à son catalogue principalement deux films, mais clairement pas n'importe lesquels. D'un côté, on a en effet Bullet Train, une comédie d'action américaine de 2022 réalisée par David Leitch, qui adapte le roman japonais éponyme de Kōtarō Isaka, dans lequel un groupe d'assassins s'affrontent dans un train à grande vitesse. Ce film comporte un casting de très haute volée, dont Brad Pitt, Sandra Bullock, Hiroyuki Sanada (Shogun), Zazie Beetz (Deadpool 2) ou encore Andrew Koji (Yakuza).

Le second film disponible aujourd'hui sur HBO Max est quant à lui un grand classique, malgré une histoire des plus dramatiques : Waterworld, film d'action post-apocalyptique légendaire de 1995, réalisé par Kevin Reynolds, qui avait pour ambition de représenter un univers dystopique entièrement dominé par les eaux, avec Kevin Costner dans le rôle principal. Son tournage cauchemardesque a failli le mener au naufrage, mais il reste, plus de 30 ans plus tard, un véritable tour de force de l'industrie du cinéma.

Enfin, HBO Max a dans son escarcelle événements un nouveau programme pour les amateurs de sport (une thématique d'ailleurs particulièrement récurrente dans le programme de ce mois-ci pour la plateforme SVOD) avec la Coupe du monde d'escalade, qui se tient à Chamonix jusqu'au 12 juillet 2026.

Source : HBO Max