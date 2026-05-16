HBO Max va vous faire foudre avec sa nouveauté du jour. La plateforme de SVOD vous donne l'occasion de découvrir ou redécouvrir un classique du cinéma.

Si vous cherchez quelque chose à regarder ce week-end avec vos abonnements SVOD, HBO Max pourrait avoir ce qu'il vous faut. Certes, il y a bien des nouveautés du côté de Netflix comme de Disney+ et des autres services concurrents. Cependant, nous avons là le film parfait pour vous sortir de la grisaille des derniers jours, un film qui compte parmi les classiques incontournables de la fin de la décennie 90.

HBO Max va vous refaire tomber amoureux avec ce film culte

D'une certaine façon, c'est un peu le Pretty Woman incarné. Quand Coup de foudre à Notting Hill sort en 1999, soit 9 ans après avoir révélé Julia Roberts au grand public, il rejoue un schéma similaire en inversant les rôles. L'actrice, dont la carrière est en pleine émulsion, y joue le rôle d'une star de cinéma qui fait la rencontre d'un modeste libraire anglais. Et qui de mieux pour lui donner la réplique qu'une autre figure montante du grand écran, si ce n'est Hugh Grant ? C'est cette rencontre pleine de charme que HBO Max vous propose de découvrir.

Presque 30 ans après, Coup de foudre à Notting Hill n'a pas perdu de sa superbe. Le film dégage la même aura, avec une connexion évidente entre ses têtes d'affiche. Fidèle à elle-même, Julia Roberts crève l'écran. En face, Hugh Grant joue les libraires un peu maladroit et surtout sincère. Le duo se tourne autour avec malice au rythme d'un humour très british que la caméra de Roger Michell sert avec précaution.

Encore aujourd'hui, Coup de foudre à Notting Hill fait partie des comédies romantiques les plus convaincantes et rafraîchissantes du 7ᵉ art. Sans frasque ni excès de zèle, le film marche dans les traces de Quatre Mariages et un enterrement qui avait hissé Hugh Grant au sommet 5 ans plus tôt, pour confirmer à présent la qualité de Roberts. Un classique à retrouver dès maintenant sur HBO Max.