Apple TV+ enchaîne les succès comme en témoigne dernièrement sa série Chief of War, portée par l’imposant Jason Momoa. Une série qui relate la colonisation d’Hawaï du point de vue des autochtones avec force et fidélité. Un nouveau carton critique de la part des spectateurs et aussi d’une bonne partie de la presse. On a presque l’impression que tout ce qui sort des fourneaux d’Apple TV+ est une réussite. Alors quand la plateforme prévoit de faire un reboot d’une des meilleures comédies romantiques des années 2000, on est tout de suite curieux.

Apple TV+ veut un reboot pour ce film culte, mais en série

Apple TV+ serait en train de travailler sur le reboot, au format mini série, de la comédie romantique culte : The Holiday. Si vous n’avez pas encore vu cette petite pépite signée Nancy Meyers, il est encore temps de faire du rattrapage. Le film nous raconte l’histoire de deux femmes en pleine remise en question qui échangent leur appartement le temps de quelques jours de vacances, pour changer d’air. L’américaine incarnée par Cameron Diaz et l’anglaise campée par Kate Winslet, vont alors vivre chacune de leur côté des vacances mémorables et trouver l’amour et l’amitié aux côtés de Jack Black et Jude Law. Un film tendre, qui fait du bien et qui a rencontré un très gros succès jusqu’à devenir l’un des meilleurs du genre.

Apple TV+ a visiblement envie d’un peu d’amour et de légèreté puisqu’une mini série reboot est actuellement en développement. Le casting serait actuellement en cours et la série serait écrite par Krissie Ducker (The Split). Nancy Meyers, créatrice du film original, ne serait malheureusement pas impliquée dans la production, pas même en tant que consultante d’après Deadline. Pour l’heure, le projet n’en est qu’à ses balbutiements et les quatre stars principales n’ont pas encore été trouvées. Il n’y a donc pas encore de date de tournage ni même de sortie pour cette nouvelle série Apple TV+. En attendant, on vous recommande vivement de jeter un œil au film original que vous pouvez retrouver sur HBO Max, Prime Video ou encore via Canal+.

