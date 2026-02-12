HBO Max a beaucoup de nouveautés pour février 2026, mais il marque le coup aujourd'hui avec l'arrivée d'un long-métrage qui a fait sensation lors de sa sortie en salle. Cette suite d'un film culte de la fin des années 80 signe le retour d'un des personnages les plus repoussants du cinéma, mais aussi l'un des plus loufoques.

Un très gros film débarque sur HBO Max

Il ne faut jamais répéter son nom plusieurs fois sous peine de l'invoquer, Beetlejuice revient d'entre les morts sur HBO Max avec Beetlejuice Beetlejuice. Le film est sorti en 2023 et a fait pas mal de bruit à l'époque. Bien qu'il ne soit pas exceptionnel, il est tout de même sacrément divertissant et surtout porte avec lui un embrun de nostalgie pour les plus vieux d'entre nous. Il signe aussi le retour de grandes stars comme Michael Keaton (Beetlejuice, Spider-Man Homecoming), Winona Ryder (Stranger Things) ou encore Monica Bellucci, nouvelle dans la franchise, mais disparue depuis un moment du grand écran.

Ce sera aussi l'occasion de retrouver Jenna Ortega, visiblement appréciée de Tim Burton depuis sa performance dans Mercredi. Elle campe la fille de Lydia (Winona Ryder) qui va se retrouver dans une sale histoire de malédiction, forçant sa mère à se rabibocher avec un Beetlejuice en quête de liberté et pourchassé par une ancienne conquête avec qui ça s'est mal terminé. On notera aussi la présence de Willem Dafoe (Spider-Man) ou encore Danny DeVito dans cette nouveauté HBO Max. C'est aussi le dernier film dans lequel est apparue Catherine O'Hara, célèbre actrice pour son rôle dans le premier Beetlejuice mais aussi dans Maman j'ai raté l'Avion. Elle nous a malheureusement quittés le 30 janvier dernier à l'âge de 71 ans.

À n'en pas douter, le film devrait cartonner sur HBO Max. Il est peut-être moins marquant que ne l'était le premier à son époque, mais l'humour omniprésent et l'univers horrifique, gore, kitsch et comique ont vite fait d'embarquer le spectateur.

Source : HBO Max