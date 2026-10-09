Le catalogue de HBO Max se met à l'heure d'Halloween avec trois nouveaux films d'horreur disponibles dès aujourd'hui, vendredi 9 octobre 2026. Et pour le coup, la plateforme de SVOD ne fait pas les choses à moitié. Elle table sur une licence mythique qui va remettre chaque petite action de votre vie en question. Découvrez ou redécouvrez sans attendre les films Destination finale 3, 4 et 5.

HBO Max ajoute encore 3 films d'horreur pour Halloween 2026

L'intégrale des films Destination finale sera bientôt disponible sur HBO Max et aujourd'hui marque un grand pas dans la complétion de la collection. Alors que la plateforme proposait déjà les deux épisodes fondateurs en France, les 3 volets suivants arrivent dès aujourd'hui dans le catalogue. Il ne manquera donc plus que Bloodlines, le 6ᵉ film, dont l'ajout est déjà fixé pour le 14 octobre prochain.

Votre programme d'Halloween va être chargé avec tous les films d'horreur dispo sur HBO Max. Et rien qu'avec la saga Destination finale, vous aurez de quoi faire. À partir d'aujourd'hui, ce sont donc 5 épisodes qui sont disponibles au total. D'autant que les trois nouveaux du jour se détachent quelque peu des personnages d'origine pour se tourner vers d'autres personnalités et, surtout, toujours plus de spectacle dans cette course effrénée pour échapper à la mort.

Quel genre de film d'horreur c'est Destination finale ?

Destination finale 3, 4 et 5 sont donc maintenant disponibles sur HBO Max. Sortis respectivement en 2006, 2009 et 2011, ces trois épisodes ont permis à la saga d'expérimenter de nouvelles choses avec un concept qui ne bougent pas. Depuis le premier volet, l'intrigue de chaque film tourne autour d'un groupe de personnages qui échappe à un destin funeste... mais un temps seulement. Et pour cause, la mort cherche ensuite à les rattraper un à un, qui à leur régler leur compte dans des circonstances aussi gores que spectaculaires.

Bien que les derniers n'aient pas autant marqué le public que les deux premiers, chacun a eu le mérite d'essayer d'entraîner la licence plus loin. Préparez-vous pour l'arrivée de Bloodlines ou un marathon Halloween bien mérité avec Destination finale 3, 4 et 5 sur HBO Max, les films d'horreur qui ont fait évoluer la formule les uns après les autres :

La version DVD de Destination finale 3 proposait un scénario à embranchement permettant aux spectateurs de changer le destin des personnages.

proposait un scénario à embranchement permettant aux spectateurs de changer le destin des personnages. Destination finale 4 a été le premier épisode de la saga a être tourné avec les technologies 3D pour donner l'impression aux spectateurs que certains objets été projetés vers eux, un procédé conservé dans le 5ᵉ film.

a été le premier épisode de la saga a être tourné avec les technologies 3D pour donner l'impression aux spectateurs que certains objets été projetés vers eux, un procédé conservé dans le 5ᵉ film. Destination finale 5 introduit une nouvelle règle qui rebat les cartes face à la mort, stipulant que vous pouvez échapper à votre sort en tuant vous-mêmes une autre personne de la liste des rescapés et prendre ainsi le temps qu'il lui restait à vivre.