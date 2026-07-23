HBO Max accueille dès aujourd’hui l'un des films de science-fiction les plus marquants des années 2000 et l’un des plus cultes sur le thème du voyage dans le temps.

Il fait partie de ces films dont la réputation n’a cessé de grandir au fil des années. A sa sortie en 2004, L’Effet Papillon avait particulièrement divisé la critique, mais conquis le public grâce à son concept de voyage dans le temps terre à terre, fascinant et dérangeant. Plus de 20 ans après, le thriller de science-fiction porté par Ashton Kutcher (That '70s Show) rejoint donc aujourd’hui le catalogue de HBO Max. L’occasion parfaite pour (re)découvrir un film devenu culte et une référence dans son domaine.

De quoi parle le film L'Effet Papillon ?

A l’époque, personne ne s’attendait à voir Ashton Kutcher, alors surtout connu pour le sitcom That’s 70 Show et ses rôles dans des comédies, dans un rôle aussi sombre. Il y incarne en effet Evan Treborn, jeune homme sujet à des pertes de mémoire importantes depuis son enfance. Un jour, en relisant ses anciens journaux intimes, il découvre qu’il peut revivre certains événements de son passé et les altérer. Sauf que chacune de ses interventions entraîne des conséquences inattendues, changeant profondément sa vie et celle de ses proches. La théorie de l’effet papillon donne lieu à des réactions en chaîne difficilement maîtrisables, faisant toute la force de ce thriller psychologique oppressant maintenant disponible sur HBO Max.

De la culpabilité, au traumatisme, au sacrifice et à la difficulté de laisser son passé derrière soi, L’Effet Papillon a durablement marqué les esprits de toute une génération. Pourtant, le film n’avait pas convaincu tout le monde lors de sa sortie. La presse spécialisée lui reprochait notamment un scénario jugé parfois excessif, porté parfois par des paradoxes temporels difficiles à suivre. Aujourd’hui encore il est affublé d’un score de seulement 34% sur Rotten Tomatoes, qui tranche considérablement avec celui du public, qui s’élève à 81%.

Un film de science-fiction iconique débarque sur HBO Max

S’il a récolté près de 97 millions de dollars au box-office qui ont largement permis au film de rentabiliser son budget d’environ 13 millions de dollars. Avant de rejoindre le catalogue de HBO Max, le film a surtout obtenu son statut de culte grâce aux diverses diffusions à la télé et surtout au bouche-à-oreille, au point d’inspirer plusieurs suites, qui n’ont jamais rencontré le même succès.

Si vous étiez passé à côté à l’époque ou que vous souhaitez simplement vous replonger dans ce thriller de science-fiction, rendez-vous dès maintenant sur HBO Max. Le film a laissé son empreinte dans l’univers des œuvres consacrées au voyage dans le temps, au point d’en inspirer d’autres, Life is Strange et une certaine mécanique en tête. Un classique de la SF des années 2000 à (re)découvrir maintenant.