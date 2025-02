C'est presque officiel : John Lithgow prêtera ses traits à Albus Dumbledore dans la future série Harry Potter produite par HBO. L’acteur américain, connu pour ses rôles dans Interstellar, The Old Man et Killers of the Flower Moon, a confirmé lui-même la nouvelle lors d’une interview.

Une annonce inattendue pour Harry Potter

Jusqu’ici, les spéculations allaient bon train sur le casting de cette adaptation télévisée du célèbre univers de J.K. Rowling. HBO restait discret sur le sujet, laissant place aux rumeurs. Mais lors d’une interview promotionnelle, John Lithgow a révélé qu’il incarnera bien le directeur de Poudlard dans la série Harry Potter.

L’acteur, âgé de 79 ans, a expliqué que cette opportunité l’avait pris par surprise. Il a reçu la proposition alors qu’il était au Festival de Sundance et a longuement hésité avant d’accepter, conscient de l’ampleur du rôle et de l’engagement qu’il représente.

"C’était une décision difficile à prendre, car cela va sans doute marquer le dernier chapitre de ma carrière. Mais l’excitation l’a emporté. Certains talents incroyables travaillent sur ce projet, et je suis honoré d’en faire partie", a-t-il confié.

Toutefois, comme pour se laisser du temps pour souffler, HBO a précisé au site ScreenRant que le contrat avec l'acteur n'était pas officiellement conclu.

Un premier pas vers la concrétisation du projet

Cette annonce marque un tournant pour la production de la série Harry Potter. John Lithgow est le premier acteur officiellement confirmé, ce qui signifie que les préparatifs avancent dans les coulisses. Selon les informations disponibles, le tournage devrait débuter à l’été 2025 aux studios Warner Bros. Leavesden, au Royaume-Uni. La sortie serait prévue pour la fin 2026 ou début 2027. L’arrivée de Lithgow dans l’univers Harry Potter pourrait aussi ouvrir la voie à d’autres révélations sur le casting dans les prochaines semaines. Des rumeurs évoquent déjà l’acteur Paapa Essiedu pour le rôle de Severus Rogue, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait encore été donnée. Quant aux personnages principaux, Harry, Hermione et Ron, la production aurait lancé un large casting pour dénicher de jeunes talents.

Voici la liste des acteurs confirmés ou fortement pressentis pour la série :

John Lithgow → Albus Dumbledore (confirmé par l'acteur)

→ (confirmé par l'acteur) Paapa Essiedu → Severus Rogue (rumeur persistante, en attente de confirmation)

Casting en cours :

Harry Potter → Casting ouvert aux enfants britanniques et irlandais (9-11 ans)

→ Casting ouvert aux enfants britanniques et irlandais (9-11 ans) Hermione Granger → Casting en cours

→ Casting en cours Ron Weasley → Casting en cours

Source : ScreenRant