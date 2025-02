L’univers de Gundam ne cesse de se réinventer. Depuis plus de 40 ans, cette saga culte a marqué des générations de fans à travers ses séries animées, ses films et ses innombrables maquettes. Son influence dépasse largement le Japon, inspirant de nombreuses œuvres de science-fiction et de robots géants. Aujourd’hui, une nouvelle étape se profile pour la franchise, avec un projet qui pourrait bien redéfinir son avenir.

Gundam a une surprise pour vous

Le projet de film Gundam en live-action avance enfin. C’est officiel : Legendary Entertainment et Bandai Namco Filmworks ont signé un accord pour lancer la production du film Gundam. Legendary n’en est pas à son coup d’essai. Le studio est derrière des succès comme les films Dune, Pacific Rim et la saga Godzilla. Avec une telle expérience, l’adaptation de Gundam semble entre de bonnes mains.

L’objectif est clair : offrir un spectacle grandiose tout en respectant l’ADN de la saga. Un défi de taille, surtout quand on sait que les adaptations live-action d’anime ont souvent du mal à convaincre. Le film sera réalisé par Jim Mickle, connu pour son travail sur la série Sweet Tooth. Il a l’habitude de mêler action, émotion et univers dystopiques. Un bon choix pour un film Gundam, qui devra allier batailles de méchas et enjeux humains.

Avec lui aux commandes, on peut espérer une approche plus nuancée. Pas juste un enchaînement de combats spectaculaires, mais aussi une vraie réflexion sur la guerre, la politique et les relations humaines. Pour l’instant, on ne sait pas encore dans quel cadre se déroulera le film. Va-t-il s’inscrire dans l’Universal Century de Gundam, l’univers central de la saga ? Ou prendra-t-il place dans une toute nouvelle continuité ?Le choix est crucial. L’Universal Century a une fanbase solide et une profondeur scénaristique immense. Mais un univers inédit pourrait rendre le film plus accessible aux nouveaux venus.

Une dure adaptation

L’adaptation d’un anime culte en live-action est toujours un pari risqué. On l’a vu avec Ghost in the Shell, Death Note ou encore Cowboy Bebop, qui ont divisé les fans. Mais Gundam a une influence énorme, notamment sur le cinéma de science-fiction. Pacific Rim s’est largement inspiré de son esthétique et de ses thèmes. Si le film parvient à capturer l’essence de la saga tout en modernisant son approche, il pourrait bien être une réussite.

Source : oricon