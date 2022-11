Un film GTA ultra ambitieux dans les cartons ? Ce n'est pas si simple...

Kirk Ewing, agent et co-fondateur de l'application Veemee, a fait une révélation sur la licence GTA. Une anecdote intéressante puisqu'il déclare que Rockstar Games a été approché pour une adaptation cinématographique. Une offre acceptée par la société ?

En raison de la relation que j'avais avec Rockstar et Sam, je l'ai retrouvé dans sa chambre d'hôtel une nuit où je savais qu'il y resterait pour un certain temps. Nous nous sommes couchés tard et avons parlé de la possibilité de faire un film. C'était juste après la sortie de Grand Theft Auto 3, et je pense qu'à ce moment-là, c'était peut-être quelque chose que Sam voulait faire.

Je me rappelle avoir reçu un appel vers 4 heures du matin d'un producteur de Los Angeles avec une offre pour faire un film. J'ai téléphoné à Sam en lui disant « Écoute ça, ils veulent Eminem dans le film Grand Theft Auto et Tony Scott à la réalisation ». Mais il m'a répondu « Pas intéressé ».

Ils se sont alors retirés de toute conversation d'adaptation quand ils ont compris que la franchise qu'ils avaient en leur possession était plus importante que n'importe quel autre film à l'époque.