Depuis 1990 nous n'avons plus rien à nous mettre sous la dent (c'est le cas de le dire) si l'on est fan des Gremlins. Cela fait presque 10 ans que des rumeurs sur un potentiel troisième épisode sont sur la toile, en vain. Le projet semble au point mort. Mais la franchise renait toutefois grâce à une série, portant le doux nom de Gremlins : Les Secrets des Mogwai. Problème ce n'est pas du tout dans l'esprit des deux films et il s'agit en fait d'un projet d'animation.

Les Gremlins, une série qui fait rager

Car il fallait bien un début à tout et une génèse à l'histoire originelle, Gremlins : Les Secrets des Mogwai est une nouvelle série en images de synthèse qui se déroule en Chine dans les années 20. Et les épisodes retraceront en fait les débuts du personnage culte de Gizmo, et sa rencontre avec Sam Wing, un garçon de dix ans. L'occasion notamment de présenter à l'écran du folkore chinois. Evidemment rien ne va se passer comme prévu et très vite un riche industriel à la tête d'une armée de gremlins va tenter d'enlever le pauvre Gizmo. Si Steven Spielberg et Joe Dante (réalisateur des 2 premiers films) reprennent leur rôle de producteur, il y a de quoi se poser des questions sur l'aspect visuel de la série.

Celle-ci semble tout droit s'adresser à des enfants et difficile d'imaginer des adultes y trouver leur comptes. Encore moins quand on sait que les fans de la saga ont maintenant entre 30 et 40 ans. Evidemment il n'en fallait pas plus pour que de nombreux spectateurs se moquent sans pincettes du rendu. Si certains ne font que troller sans réflexion il faut bien admettre que bon nombres de fans sont tout simplement dégoutés. Gremlins : Les Secrets des Mogwai sera disponible dès le 23 mai 2023 en France sur Prime Video pour ceux qui possèdent le pass Warner.

Les Gremlins, c'est quoi ?

Les Gremlins est un film culte de la pop culture des années 80, réalisé par Joe Dante et produit par Steven Spielberg. Sorti en 1984, ce film mélange humour, horreur et fantastique. Coté histoire, tout commence lorsque Randall Peltzer, un inventeur en herbe, se rend dans une petite ville américaine pour y trouver un cadeau de Noël pour son fils Billy. Il y découvre un étrange animal de compagnie appelé "Mogwai", qu'il achète à un vieux chinois. Cet animal est vendu avec trois règles à respecter impérativement : ne jamais l'exposer à la lumière directe du soleil, ne jamais le mouiller et ne jamais le nourrir après minuit. Mais bien sûr, ces règles ne seront pas respectées, et les Gremlins vont commencer à envahir la ville. Car oui le Mogwai une fois en contact de l'eau permet aux créatures de se multiplier pour créer des engeances... démoniaques. Clairement grâce à son ambiance c'est un film qui a marqué son époque et cela explique aussi l'une des raisons de l'accueil froid de la bande annonce de la série.