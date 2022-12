Hayao Miyazaki est sans conteste l'un des réalisateurs les plus appréciés au sein des studios Ghibli. Avec l'annonce de son dernier film en 2013 et une retraite de 10 ans, il n'y avait plus beaucoup d'espoir pour revoir un nouveau film du maitre de l'animation japonaise sur grand écran. Mais surprise, Ghibli annonce son douzième film un peu par surprise : Comment vivez-vous ?

Comment vivez-vous ? Que se sache t-il derrière ce titre mystérieux ? Eh bien il s'agira de l'adaptation libre d'un roman de Genzaburo Yoshino paru en 1937. Voilà pour ce qui est du scénario du roman :

Junichi Honda est un lycéen de quinze ans, connu sous le surnom de Koperu, d'après l'astronome Nicolas Copernic. Il est sportif, doué pour les études et populaire à l'école. Le père de Koperu, un cadre bancaire, est décédé quand il était jeune et il vit avec sa mère. Son oncle (du côté de sa mère) vit à proximité et lui rend souvent visite. Koperu et son oncle sont très proches. Koperu parle de sa vie et son oncle lui apporte son soutien et ses conseils. Son oncle consigne et commente également ces interactions dans un journal intime, dans l'intention de le donner à Koperu.