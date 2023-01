Le jeu vidéo se décline sous bien des formes. Livres, musiques, films, etc., et l'action-RPG Genshin Impact va profiter de l'honneur d'avoir une exposition rien qu'à lui. Celle-ci se nomme "Aventure sans fin en Teyvat" et elle se déroule à la

Galerie Joseph - Froissart à Paris dans le 3e arrondissement. De quoi découvrir l'art du jeu via de magnifiques illustrations. Si l'exposition est libre d'accès sans réservation, plus de 13,000 visiteurs se sont déjà préinscrits en ligne pour s'y rendre.

Les coulisses de Genshin Impact

L'exposition présente plus de 40 illustrations conceptuelles, croquis, modèles, anecdotes de développeurs, séquences vidéos et albums de la bande originale, ainsi qu'une collection d'œuvres inspirées du jeu, réalisées par des fans et des artistes. Bref c'est un peu une occasion unique de découvrir les coulisses de ce jeu en monde ouvert à succès et surtout de comprendre son impact et comment il a réalisé le tour de force d'être joué un peu partout dans le monde et notamment dans l'Hexagone. Notons d'ailleurs que ce fut le vote des joueurs pour le GOTY lors des Game Awards.

L'exposition sera divisée en quatre parties qui présenteront :

- Les paysages, créatures, cultures et histoires variés avec plus de 25 illustrations conceptuelles et un modèle de la carte du jeu en 3D de 14m².

- La présentation de plus de 60 personnages jouables uniques, y compris le processus de création de Yun Jin et Xiao.

- Une collection de 14 morceaux de la bande originale et des vidéos des performances d'orchestres et musiciens connus mondialement.

- Des œuvres de fans, y compris les dernières réalisations du talentueux duo d'artistes français Zim&Zou.

Notons que cette exposition débute dès maintenant pour se terminer le 10 janvier. Il va falloir donc faire relativement vite pour en profiter. Le week-end du 7-8 janvier étant le seul week-end pour en profiter si vous travaillez par exemple. Il est déjà assez étonnant que la France puisse profiter de cette exclusivité.