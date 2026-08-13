Considérée comme l’une des séries les plus populaires de ces dernières années, Game of Thrones aura accompagné et fait vibrer des dizaines de millions de téléspectateurs pendant un total de huit saisons. Malheureusement, c’est sur une note quelque peu amère que s’est clôturée la série d'HBO, avec une saison 8 jugée décevante à tous les niveaux. Mais les fans peuvent tout de même compter sur de nombreux spin-off pour relever la barre, à l’instar de la pièce de théâtre The Mad King qui apporte un nouveau regard sur le personnage de Daenerys. Attention, spoilers.

Game of Thrones: The Mad King dévoile les origines de Daenerys

Comme révélé par nos confrères de chez GamesRadar+, qui ont pu assister à la première donnée à Startford-upon-Avon en Angleterre le 8 août dernier, la pièce produite par la Royal Shakespeare Company revient notamment sur le passé de la Mère des Dragons, et plus particulièrement sur les circonstances entourant sa naissance. À en croire The Mad King, cette dernière serait en effet le résultat d’une prophétie à laquelle croyait son père, Aerys, qui voulait que le fameux « Prince Promis » soit le fruit d’un troisième enfant.

C’est pourquoi après avoir aperçu une étoile rouge dans le ciel, qu’il a interprétée comme un présage en lien avec cette prophétie, Aerys a exigé de sa femme, Rhaella, qu’elle l’aide à concevoir un nouvel enfant. Mais cette dernière, folle de rage à cause du comportement cruel et violent de son mari, aurait tout fait pour empêcher cette prophétie de se produire, en priant de toutes ses forces pour donner naissance au « fléau du monde » et à « une fille vengeresse dont la colère ramènera les dragons et réduira le royaume en cendre ».

Ce qui, les fans de Game of Thrones le constateront, colle alors parfaitement à la vision du personnage de Daenerys telle que nous la connaissons. En tout cas pour ce qui concerne la série. Car à l’heure où sont écrites ces lignes, le rôle apocalyptique décrit dans la pièce The Mad King n’a pas encore été confirmé pour l'héroïne dans les livres de George R. R. Martin, toujours en cours d’écriture. La question de savoir si le personnage de Daenerys y connaîtra un destin plus ou moins similaire à celui du show d’HBO reste donc pour l’instant intacte.

Des indices pour la suite des romans ?

Cela étant dit, rappelons que pour l’auteur du Trône de Fer, saga littéraire ayant donné naissance à la série Game of Thrones et tous ses dérivés, seule l’intrigue des romans doit être considérée comme canon. Ainsi, qu’il s’agisse du show d'HBO ou même encore de la pièce The Mad King, rien ne doit réellement être pris pour argent comptant. Mais sachant que la participation de Martin a été confirmée pour l’écriture de la pièce, il n’est pas impossible non plus que l’auteur se soit amusé à y glisser quelques indices sur ce qui attend les fans dans la suite des romans.

Source : GamesRadar+