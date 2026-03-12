Avant qu'un certain James Cameron ne s'approprie le mot pour en faire un blockbuster à trois milliards de dollars et des Na'vi bleus, Avatar renvoyait à quelque chose de bien plus modeste et infiniment plus attachant : une série animée. Diffusée entre 2005 et 2008 sur Nickelodeon, elle avait réussi l'exploit de parler aussi bien aux enfants qu'aux adultes, avec une écriture soignée, une mythologie cohérente et des personnages dont on se souvient encore aujourd'hui. Une génération entière a grandi avec Aang, Katara, Sokka, Toph et Zuko et d'autres ont découvert plus récemment les exploits de cette petite troupe. Et c'est cette génération, aujourd'hui trentenaire, que vise clairement The Legend of Aang : The Last Airbender., le premier film officiel de la série, dont les premières images officielles ont leaké.

De premières vraies images officielles pour le film Avatar

À l'image des trois nations asservies qui ont attendu Aang pendant cent ans, on n'espérait plus vraiment voir débarquer le film cette année, lui qui a essuyé de nombreux reports. Et pourtant, la production est terminée et de premières images viennent enfin rassurer les fans historiques de la licence. C'est par le biais de t-shirts officiels dont les visuels ont été mis en ligne plus tôt que prévu que l'on a pu découvrir dans la soirée du 11 mars 2026 les designs officiels de la troupe d'Avatar Le Dernier Maître de l'Air, désormais devenue adulte. Le film s'appuiera toujours sur une esthétique en 2D caractéristique de la série, légèrement remise au goût du jour. Le résultat est bien plus rassurant que le seul concept art dévoilé il y a plusieurs années, qui avait laissé circonspecte une bonne partie de la communauté.





Le film Avatar The Last Airbender semble avoir particulièrement soigné l'apparence de ses cinq personnages principaux, vieillis, mais reconnaissables entre mille. Ah nostalgie, quand tu nous tiens ! Plus intéressant encore, l'un des visuels semble dévoiler en avance un aperçu du grand méchant de cette histoire : un maître de l'air qui sera porté par Dave Bautista (Les Gardiens de la Galaxie). La rumeur veut que, tout comme Aang avant lui, ce nouveau personnage ait été coincé dans un iceberg pendant plusieurs années, voire des siècles. Rappelons que le film suivra Aang et ses amis alors que l'Avatar apprend l'existence d'un ancien pouvoir susceptible de sauver la culture des maîtres de l'air de l'extinction, et part à sa recherche avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains.

Pas de sortie au cinéma, la réalisatrice et la communauté font front

Tout ça serait parfait si Paramount n'avait pas décidé, en décembre dernier, de renoncer à une sortie en salles pour expédier le film Avatar directement sur Paramount+. La réalisatrice Lauren Montgomery a récemment réagi publiquement, affirmant que cette décision ne reflète en aucun cas un problème de qualité et que le film mérite selon elle d'être vu sur grand écran. Une frustration qui sort du cercle interne, plus de 40 000 fans ayant d'ores et déjà signé une pétition pour réclamer une sortie en salles malgré tout. Peut-être suivra-t-il les traces de Kpop Demon Hunter, qui a été diffusé au cinéma après son succès indécent. Rendez-vous le 9 octobre 2026, plus de 10 ans après la fin de The Legend of Korra, pour savoir si le résultat sera à la hauteur de ce que la série originale représente encore aujourd'hui.







Source: X