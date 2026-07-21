Un leak du tournage de la saison 3 de Fallout pourrait bien avoir révéler une présence inattendue qui fait déjà réagir les fans, dans le bon sens du terme.

Tandis que la saison 2 de Fallout est bien partie pour être encore récompensée aux Emmy Awards, la saison 3 poursuit son tournage. Or, un détail a attiré l'attention des fans, à savoir des clins d'œil à certain Joshua Graham. Se pourrait-il que ce missionnaire tiré d'un DLC de New Vegas apparaisse bientôt dans la série Prime Video ?

Des photos de la saison 3 de Fallout qui ne trompent pas

Le tournage de la saison 3 de Fallout bat son plein en Californie. Tandis que les équipes s'activent à redonner vie à l'univers post-apocalyptique de Bethesda, des promeneurs ont pu apercevoir certains éléments de décor. Des photos publiées sur Reddit dévoilent ainsi quelques bâtiments et infrastructures. Mais c'est un autre détail qui a retenu l'attention des fans.

À vous aussi, il ne vous aura peut-être pas échappé qu'on peut lire l'inscription « Joshua Graham Lives » (« Joshua Graham est vivant ») dans ces décors. Des mots qui renvoient directement à un personnage qui apparaît dans l'extension Honest Hearts de Fallout New Vegas. Cela pourrait vouloir dire que :

Joshua Graham apparaîtrait dans la saison 3

ou son apparition future est teasée dès la saison 3

soit ce n'est qu'un simple Easter egg pour les fans

Pour l'instant, rien d'officiel n'a été communiqué au sujet de Joshua Graham, ni sa présence à l'écran et encore moins un éventuel casting. Cependant, les fans espèrent déjà le retrouver dans la série Fallout et, pourquoi pas, dès la saison 3.

Qui est Joshua Graham dans New Vegas ?

Si ce leak fait autant plaisir aux fans, c'est parce qu'il concerne un personnage marquant du lore de Fallout New Vegas. Joshua Graham est tout simplement l'ancien bras droit de Casar. Sauf qu'après bien des mésaventures, il est abandonné par ses compagnons et brûlé vif. Contre toute attente, il survit à ce supplice, apparaissant à nos yeux couverts de bandages. Tiraillé entre une foi qui le mène sur le chemin de la rédemption et son désir de vengeance, il devient l'une des rencontres les plus mémorables du jeu à nos yeux.