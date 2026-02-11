La semaine dernière, Prime Video accueillait en effet le huitième et dernier épisode de la saison 2 de sa série événement Fallout. Ce final nous donnait clairement rendez-vous pour une saison 3 afin de voir quelles intrigues attendent nos héros, et on sait d'ailleurs déjà que celle-ci devrait début son tournage dans le courant de cet été. D'ici là, la showrunneuse de la série a déjà partagé quelques éléments d'intrigue à découvrir pour la suite des événements. Pour traiter de cela, nous allons fatalement devoir SPOILER certains détails de l'histoire. On vous conseille donc de ne pas quitter l'Abri et de vous aventurer plus loin si vous n'avez pas encore vu toute la saison 2.

Un trio soudé pour la Saison 3 de la série Fallout ?

Dans une interview auprès de Collider, la showrunneuse de la série Fallout Geneva Robertson-Dworet a répondu à quelques questions s'agissant de ce à quoi il faut s'attendre pour la saison 3, notamment concernant le trio de tête qui regroupe Lucy, la Goule et Maximus. Le dernier épisode de la saison 2 s'avère riche en rebondissements pour chacun d'entre eux, mais implique aussi qu'ils pourraient connaître des parcours bien différents à l'avenir.

D'une part, il apparaît assez évident que la Goule risque de faire bande à part dans la Saison 3 de la série Fallout. Ce pour une raison toute simple : Cooper est le seul à avoir une raison de se rendre au Colorado, puisque s'y trouve quelque chose qui ne le concerne que lui. Robertson-Dworet a toutefois précisé « qu'il ne sait pas exactement où aller dans l'état du Colorado, et il va devoir justement se débrouiller pour trouver son chemin ».

Concernant Lucy et Maximus, la showrunneuse de la série Fallout a également confirmé qu'ils n'ont aucune raison d'accompagner la Goule dans sa quête personnelle. « Où est-ce qu'ils vont aller ensuite, on espère que c'est une question que les fans se posent ». Et il y a en effet matière à se poser la question, puisque la saison 2 les réunit enfin et ne donne aucun véritable indice quant à leurs futurs projets. Ce qui est cependant a priori certain, c'est que la saison 3 ne permettra pas de rassembler le trio de tête dans une seule et même intrigue unique... ou peut-être que si ? L'avenir nous le dira.

