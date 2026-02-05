Pour rappel, Prime Video a diffusé le huitième et dernier épisode de la Saison 2 de la série Fallout ce 4 février 2026. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir germer sur la Toile, tels des champignons nucléaires, plusieurs théories quant à ce que cela implique pour une Saison 3 déjà dans les cartons. En parallèle, les showrunners de la série ont déjà eu droit à plusieurs interviews, dont une exclusive de la part de nos confrères chez ComicBook, quant aux possibilités que va ouvrir la prochaine saison. Naturellement, nous allons nous aventure dans les Terres Désolées du SPOIL pour évoquer tout cela. N'allez donc pas plus loin si vous n'avez pas encore vu la fin de la Saison 2.

Ouverture de nouveaux horizons dans la Saison 3 de la série Fallout

Le dernier épisode de la Saison 2 de la série Fallout aura définitivement fait la part belle aux rebondissements et révélations. On a notamment revu l'une des grandes factions antagonistes de la franchise, qui risque d'occuper une place centrale dans la prochaine saison. À ce propos, nous avons également eu droit, grâce à la Goule, droit à un teasing de la prochaine destination de la série, afin pour Coop de retrouver sa femme et sa fille. Après les alentours de Los Angeles dans la première saison, puis New Vegas et le Désert du Mojave dans la seconde, la suite du programme va en effet nous emmener au Colorado.

Pour rappel, le Colorado a des liens très anciens avec la franchise Fallout. C'est en effet dans le spin-off Tactics Brotherhood of Steel qu'on y passe en tête, mais il devait surtout s'agir du cadre principal de Van Buren, l'ancien troisième épisode de Black Isle Studios et Interplay, qui n'a malheureusement jamais vu le jour. Robertson-Dworet, l'un des showrunners de la série, avait justement ceci à dire à ce propos au micro de ComicBook : « On ressent tous la même chose pour un jeu Fallout. Dès qu'on apprend la sortie d'un nouveau titre, on se demande : "Où se déroulera l'action ?". Car cela va imprégner toute l'expérience. Dans la série, on aimerait aussi emmener nos fans dans des lieux qu'ils connaissent bien, mais aussi dans de nouveaux endroits. C'est ça le plaisir de découvrir les nouveautés des Terres désolées ».

Robertson-Dworet avertit toutefois que la Goule risque de faire un détour dans sa quête en direction du Colorado. Ce potentiellement en partie à cause de Lucy et Maximus, qui n'ont a priori plus d'objectif à proprement parler à l'issue de la Saison 2. Il faudra toutefois faire preuve de patience pour le découvrir, la Saison 3 de Fallout devant démarrer son tournage cet été, pour une sortie potentiellement courant 2027.

Source : ComicBook