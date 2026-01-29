Si vous avez hâte de voir le huitième et prochain épisode de la Saison 2 de la série Fallout, voici la date et l'heure de sa diffusion sur Prime Video.

Bon gré mal gré, le grand final de la Saison 2 de la série Fallout approche à grands pas sur Prime Video. Le huitième épisode sera en effet le dernier pour ce retour explosif de l'adaptation de la célèbre franchise post-apocalyptique. Si d'aventure vous souhaitez découvrir dès que possible la conclusion des nouvelles aventures de Lucy, la Goule et Maximus, voici quand il sera disponible sur la plateforme d'Amazon. On va également s'attarder un peu sur ce qui peut nous attendre pour ce final explosif dans un second temps, mais en s'aventurant fatalement sur le terrain radioactif des SPOILERS. Arrêtez-vous donc à la première partie de cet article si vous souhaitez simplement connaître la date et l'heure de diffusion de l'épisode 8.

Même si la guerre ne meurt jamais, toutes les bonnes choses ont une fin, et tel est hélas le cas pour la Saison 2 de la série Fallout. Après nous avoir emmené dans un voyage emprunt de nostalgie à travers le Désert du Mojave et New Vegas, il est temps pour ce nouveau périple télévisée dans l'univers postapocalyptique d'arriver à son terme, en attendant une Saison 3 d'ores et déjà dans les cartons.

Le grand final de la seconde saison de la série Fallout arrivera quoiqu'il en soit sur Prime Video le 3 février 2026. Pour le voir dès sa sortie en France, il faudra toutefois être un couche-tard, puisqu'il n'arrivera chez nous qu'à partir de trois heures du matin (heure de Paris). Il est donc plus probable que le public français se retrouve plutôt le 3 février au soir pour voir tout cela.

Résumé de l'épisode 7 et qu'attendre de l'épisode final de la Saison 2

C'est ici que nous allons explorer les Terres Désolées des SPOILERS. Nous vous invitons alors à ne pas aller plus loin si vous n'avez pas vu les précédents épisodes.

Qu'attendre donc du grand final de la Saison 2 de la série Fallout ? Tout d'abord, les différentes branches des intrigues de Lucy, la Goule et Maximus devraient enfin complètement se rejoindre, alors que les personnages principaux se trouvent désormais tous à New Vegas.

Pour rappel, l'épisode 7 se terminait en effet alors que Lucy faisait une macabre découverte dans l'Abri où son père conduisait ses expériences sur la puce de RobCo permettant de contrôler leurs porteurs. La Goule avait de son côté rejoint le bureau de Robert House, tandis que Maximus se trouvait à l'extérieur du Strip, se préparant à affronter une horde d'Écorcheurs.

On s'attend donc dans l'ultime épisode de la Saison 2 de la série Fallout à des révélations explosives s'agissant des travaux sur cette fameuse puce et sur l'implication du grand patron de RobCo dans l'holocauste nucléaire qui a ravagé le monde 200 ans plus tôt.

En parallèle, les intrigues relatives aux Abris 31, 32 et 33 devraient également se démêler, notamment concernant Steph, dont on a découvert les véritables origines dans l'épisode précédent. De même, la découverte du frère de Lucy concernant le Virus d'Évolution Forcée, ayant servi à créer les Super-Mutants, devrait également connaître d'importants développements, surtout après l'apparition de l'un d'entre eux dans l'épisode 6 pour sauver la Goule.

L'épisode 8 de la Saison 2 de Fallout s'annonce donc extrêmement dense, même si on se doute que les showrunners vont laisser certaines intrigues en suspens en vue de la Saison 3 à venir. Rendez-vous le 3 février sur Prime Video pour découvrir tout cela.

