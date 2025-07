En mai dernier, nous apprenions officiellement que la série Fallout en avait terminé avec le tournage de la Saison 2. Cela signifie qu'il reste encore l'importante étape de sa post-production, pour une sortie en exclusivité sur Prime Video si tout va bien courant 2026. Si la plateforme SVOD doit encore préciser cette date de sortie, Amazon et Bethesda auraient en tout cas déjà des plans pour proposer du contenu reliant la série et la licence vidéoludique qu'elle adapte.

Une collab en vue entre la Saison 2 de Fallout et les jeux

À la sortie de la première saison de la série Fallout en avril 2024, Bethesda n'avait pas entièrement profité de la chose, à l'exception du déploiement d'une mise à jour « next-gen » pour Fallout 4, qui avait ceci dit fait couler beaucoup d'encre et grandement déçu les joueurs. En vue de la Saison 2 à venir, il semblerait cette fois que le studio anticipe mieux la chose, si l'on en croit une interview de Jon Rush, directeur de Fallout 76, auprès de Variety.

Pour rappel, la sortie de la première saison avait provoqué un véritable exode de nouveaux joueurs sur différents jeux de la franchise. Ainsi, Amazon et Bethesda prévoient naturellement un phénomène similaire avec la Saison 2. « La série raconte une histoire captivante, qui respecte très bien l'ambiance Fallout, car faite par des passionnés de l'univers et des jeux. Et les spectateurs vont naturellement chercher à revivre la même expérience dans les jeux. Aligner la sortie de la prochaine saison avec les jeux est donc un sujet que les showrunners et Bethesda abordent beaucoup ensemble, et on prévoit bien des choses en lien avec la prochaine saison ».

La sortie de la Saison 2 de la série Fallout devrait donc cette fois bien s'accompagner un véritable crossover digne de ce nom avec un ou plusieurs jeux de la franchise. Que cela s'arrête au plus récent, le jeu-service 76, à d'autres titres, ou si cela coïncidera avec la sortie de l'un des « nombreux projets Fallout actuellement en développement », dixit Jordan Middler il y a quelques jours, il faudra donc attendre de savoir quand sortira une Saison 2 très attendue pour le découvrir.

© Bethesda

Source : Variety