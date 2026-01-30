De manière assez exceptionnelle, l'intégralité de la Saison 1 de Fallout est actuellement gratuite pour absolument tous les français, mais il faudra faire vite pour en profiter.

Alors que la série Fallout approche de la conclusion de sa Saison 2 avec son épisode 8 à venir ce 3 février 2026, Prime Video se fend d'un geste plutôt rare en rendant la première Saison visionnable entièrement gratuitement. Une manière de motiver les non initiés qui ont esquivé la bombe à sa sortie en 2024 de se rattraper et peut-être se motiver à regarder la suite. Une telle offre s'accompagne toutefois de quelques conditions qu'on va détailler davantage.

La Saison 1 de la série Fallout intégralement gratuite, mais pas éternellement

À l'instar notamment des deux premières saisons de Vox Machina fin 2024, Prime Video se fend en ce moment d'une offre exceptionnelle pour la première saison de la série Fallout. Si d'aventure vous l'aviez ratée ou si vous ne disposez plus d'abonnement à la plateforme SVOD d'Amazon, il est actuellement possible de la visionner dans son intégralité, dans sa version française, grâce sa chaîne YouTube, avec le premier épisode accessible via l'encart ci-dessous.

Ce sont ainsi les huit épisodes de la première saison de la série Fallout, d'une durée moyenne d'une cinquantaine de minutes chacun, que le public français peut consulter sans débourser une seule capsule. Une telle largesse de la part de Prime Video n'est toutefois pas sans limite. La mise à disposition de la première saison sur YouTube s'accompagne en effet d'une date butoir. Vous avez ainsi jusqu'au 12 février 2026 pour voir ces huit épisodes en VF. Au-delà de cette date, ils ne seront plus accessibles sur YouTube, mais bien sûr toujours disponibles directement sur la plateforme SVOD d'Amazon.

Cela coïncide d'ailleurs peu ou prou à l'arrivée prochaine du grand final de la saison 2 de la série Fallout, puisque son huitième épisode arrive quant à lui sur Prime Video le 3 octobre. Dans le cas où les spectateurs avaient raté la première Saison et ont envie de découvrir la suite, il faudra donc quoi qu'il en soit souscrire à un abonnement, ne serait-ce que le temps de visionner la seconde saison. Tandis que la troisième est d'ores et déjà dans les cartons, il faudra probablement repasser dans au moins un ou deux ans pour retrouver les Terres Désolées en compagnie de Lucy, la Goule et Maximus.

Source : Prime Video sur YouTube