Fairy Tail s'apprête enfin à faire leur grand retour. Après la fin du manga, une suite intitulée « Fairy Tail: 100 Years Quest » est sortie en papier. Depuis, les fans s'impatientent de retrouver la guilde sur leur écran. Or, cela se précise de plus en plus. Après de premiers visuels alléchants et un teaser sympathique, la toute première bande-annonce de la nouvelle série vient de tomber et ça envoie !

La guilde Fairy Tail accepte sa nouvelle quête

Les fans de Fairy Tail vont pouvoir s'enflammer devant la toute première bande-annonce de “100 Years Quest”. Une nouvelle aventure épique attend Natsu Dragnir et ses plus fidèles compagnons. L'anime suivra évidemment la trame du manga éponyme, né de la collaboration entre Hiro Mashima et Atsuo Ueda.

Après les événements du premier manga, Natsu, Lucy, Erza, Gay et Happy doivent relever une mission exceptionnelle... Une mission que personne n'est parvenu à accomplir en un siècle. De nouveaux ennemis les attendront en chemin, l'occasion pour eux de déployer de nouvelles capacités. L'action et l'humour qui ont fait le sel du manga et de la première série animée seront évidemment de la partie.

Ce trailer confirme aussi ce qu'on espérait : Fairy Tail 100 Years Quest proposera une animation aux petits oignons, dans la continuité de ce qui a été fait auparavant. Enfin, si vous êtes passé à côté de cette annonce, sachez que les fans français auront droit à une belle surprise cet été... Si l'anime devrait arriver sur ADN, vous aurez aussi l'occasion de le découvrir sur grand écran !