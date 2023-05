Parmi les acteurs et actrices qui ont été découverts grâce à la saga cinématographique Harry Potter, Emma Watson est probablement celle qui a connu la carrière la plus faste par la suite. Très populaire, l'interprète d'Hermione Granger a multiplié les apparitions dans des films, à succès ou non. Mais aujourd'hui, sa carrière d'actrice est en pause. Voici pourquoi.

Emma Watson "en cage", une situation intenable

Si elle communique régulièrement via ses réseaux sociaux, Emma Watson s'est faite beaucoup plus discrète que par le passé devant les caméras, ces dernières années. Pourtant actrice ultra bankable, elle n'a plus tourné dans un long-métrage depuis Les Filles du docteur March (2019). La raison à cela est aussi simple que triste pour elle : elle n'était pas heureuse. Non pas qu'elle n'était pas fière de son travail. Seulement, elle regrettait de n'avoir aucun impact créatif sur les projets dans lesquels elle était impliqué. C'est ce qu'elle a expliqué lors d'un long entretien accordé au média Financial Times, il y a quelques jours.

Je n'étais pas très heureuse, pour être honnête. Je pense que je me sentais un peu en cage. Ce que j'ai trouvé vraiment difficile, c'étais de devoir vendre quelque chose sur lequel je n'avais vraiment de contrôle. [...] C'était très difficile d'être le visage et la porte-parole de projets pour lesquels je n'ai pas été impliquée dans le processus [de création]. [...] Je n'avais pas voix au chapitre, je n'avais pas mon mot à dire. Et j'ai commencé à réaliser que je voulais seulement me m'impliquer dans des choses dans lesquelles, si quelqu'un me critique, je pourrais dire, d'une manière qui ne me ferait pas me détester : "oui, j'ai foiré. C'était ma décision, j'aurais dû faire mieux". Emma Watson, via Financial Times

Emma Watson et son chien à Chablis (crédits : Financial Times)

Vers une carrière de réalisatrice ?

Malgré ce triste constat sur sa carrière passée, Emma Watson compte bien revenir devant les caméras. Dans un avenir lointain ou non ? Ça, elle l'ignore encore. Elle dit simplement attendre le "bon projet". Mais peut-être refera-t-elle parler d'ici là, cette fois-ci en tant que réalisatrice ! Afin d'avoir plus d'impact sur les projets dans lesquels elle s'investit, cela serait pour elle la solution rêvée. Elle s'est d'ailleurs déjà essayé à l'exercice en réalisant une vidéo publicitaire pour Prada en 2022.

Les gens m'ont toujours dit que je devrais réaliser et produire, même quand j'étais sur [les films Harry] Potter. Je craignais que ce ne soit que technique, pas créatif, et de ne pas pouvoir apporter mes compétences. Ce n'est que quand [mon frère] et des amis qui m'ont demandé des faveurs ("je fais telle séance photo", "je fais telle vidéo"...) que j'ai réalisé que j'en savais pas mal à ce sujet. [Jusque-là], être réalisatrice semblait inaccessible. Emma Watson, via Financial Times

En attendant, Emma Watson se consacre actuellement à un tout autre domaine : la campagne promotionnelle du gin Renais, à base de Chablis, tout juste lancé par son frère Alex. "Je ne peux pas dire où mènera ce voyage", affirme-t-elle. "Je suis certaine que nous ferons des erreurs. Mais je peux me porter garant pour Alex, je sais qui il est. J'ai vu ce qu'il fait. J'ai littéralement cueilli les raisins moi-même". Une carrière loin des caméras, qui semble la rendre plus heureuse que jamais.