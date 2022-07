Cela fait des années que les rumeurs parlent d'un nouveau potentiel film Harry Potter et toutes les occasions sont bonnes pour demander aux anciens acteurs si ils sont prêts à renfiler la cape de sorcier. Alors que Daniel Radcliffe a exprimé son souhait de ne plus revenir en temps que sorcier (on se doute que cela peut dépendre aussi de la taille du chèque), Emma Watson semble moins fermée à ce sujet.

Le "problème" J.K. Rowling

Ainsi, Emma Watson pourrait reprendre son rôle d'Hermione Granger dans Harry Potter si J.K Rowling n'est pas impliquée dans le projet. C'est une décision complexe car pour l'heure l'autrice participe à chacun des projets filmographiques. Forcément avec ce genre de décision cela scinde la communauté en deux. Beaucoup ne comprennent pas le choix de Watson et estiment que toute sa carrière est due à J.K. Rowling. Au contraire, d'autres pensent que la décision est légitime.

Pour mémoire, l'écrivaine d'Harry Potter est accusée par la communauté LGBT d'être transphobe. Notamment après ce message Twitter :

Les personnes qui ont leurs règles. Je suis sûre qu'on avait un mot pour désigner ces personnes, avant. Que quelqu'un m'aide. Fammes ? Fommes ? Fimmes ?

Harry Potter : La poule aux œufs d'or

Peu importe ce qu'on en pense, Warner Bros. a en tout cas déclaré son soutien à Rowling. Il faut dire qu'il semble difficile de faire un contenu Harry Potter sans l'accord de sa créatrice. Ca n'aurait aucun sens et ça serait de toute façon surement impossible légalement parlant.

Que pensez-vous de la décision d'Emma Watson à propos d'Harry Potter ? Crache t-elle dans la soupe ? Ou au contraire s'agit t-il d'un choix tout à fait légitime ?