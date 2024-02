Si on vous dit Elden Ring, vous pensez forcément à l'extension L'ombre de l'Arbre-Monde. En même temps, on n'exagère pas en disant que le premier trailer a fait baver tous les fans du jeu. On a vraiment hâte de pouvoir s'y mettre, mais il faut être encore un peu patient. En attendant, il y a deux beaux cadeaux qui nous attendent le mois prochain, et ils sont en lien avec le GOTY 2022. Ils seront idéals avant l'arrivée du DLC le 21 juin 2024.

Elden Ring se décline en webtoon et en livre

Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'un manga Elden Ring a vu le jour. C'est la maison-mère de From Software, Kadokawa, qui s'était occupée de le déployer. Contrairement au jeu, l'idée était de proposer une aventure placée sous le signe de l'humour. Et il faut l'avouer, le résultat est convaincant, et ça montre bien qu'il est possible de s'éloigner du ton de base de cet univers si singulier. Du coup, on n'est pas vraiment surpris de voir que l'entreprise va mettre sur pied deux autres projets ambitieux : un livre et un webtoon.

En effet, un livre est en approche, et son action prendra place dans le monde d'Elden Ring. Il s'intitule See You At That Grace After Work in Japan, et il est écrit par Keiichi Hikami. Il contera l'histoire de deux collègues de travail qui apprennent à se connaître en jouant au titre. C'est plutôt intéressant, même si on n'en sait pas plus. Ils vont sans doute parcourir le royaume de l'Entre-Terre et rencontrer des obstacles similaires à ceux qu'on a connus lors de nos premiers pas dans cette épopée. Si ça vous intéresse, ça arrive le 29 mars 2024. Par contre, on n'a pas entendu parler d'une sortie à l'international. Affaire à suivre.

Quant au webtoon, il s'annonce un peu différent. Il s'intitule « Become Lord », et comme son nom l'indique, il va peut-être s'avérer plus classique au niveau du déroulé. On le voit difficilement adopter une approche comique, étant donné que ça a déjà été fait. De ce qu'on a cru comprendre, on suivra les péripéties d'un Sans-Eclat qui a été guidé jusqu'en Entre-Terre pour devenir le nouveau seigneur d'Elden. Un pitch qui ressemble à celui du début d'Elden Ring. Est-ce que ça va réussir à nous surprendre ? On le saura également le 29 mars 2024.