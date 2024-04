Le 30 mai 2024, le paysage littéraire des jeunes adultes accueillera un nouveau venu : L'avenir nous liera, écrit par Taguchi Sennendo avec des illustrations de lack. Ce light novel explore l'univers des jeux vidéo à travers les yeux d'un lycéen passionné par les compétitions en ligne, particulièrement les jeux de type PvP. Pas que, puisque Elden Ring est évidemment au centre de l'oeuvre.

Elden Ring comme vous ne l'avez jamais vu

Le protagoniste, un adolescent typique, passe la plupart de son temps libre à jouer et à diffuser ses parties sur internet. Cependant, tout change le jour où un de ses camarades de classe lui confie avoir des difficultés avec le jeu Elden Ring. Sans hésiter, le jeune homme propose son aide, découvrant ainsi le plaisir de jouer et de partager ces moments avec quelqu'un d'autre.

Cette nouvelle dynamique entraîne des modifications notables dans le contenu de ses streams. Si ces sessions de jeu partagées lui apportent une satisfaction personnelle, elles suscitent également des réactions mitigées de la part de ses fidèles spectateurs. Le light novel se penche sur les défis auxquels le jeune homme doit faire face pour équilibrer sa vie virtuelle avec ses relations dans le monde réel.

L'avenir nous liera promet donc d'être une réflexion profonde sur les interactions sociales à l'ère numérique, explorant comment les relations en ligne peuvent influencer et transformer les amitiés traditionnelles. Cette sortie est particulièrement attendue par ceux qui s'intéressent à la culture des jeux vidéo et à son impact sur les jeunes. Et puis c'est aussi l'occasion de voir Elden Ring sous un tout nouveau jour. Il faut bien l'admettre. Avec des personnages authentiques et une intrigue ancrée dans des problématiques contemporaines, ce light novel doit sortir le 30 mai 2024. Reste à voir si une traduction française sera disponible rapidement. De quoi attendre le gros DLC L'ombre de l'Arbre-Monde qui pour mémoire, doit sortir le 21 juin 2024.

Alors, ça vous tente ?