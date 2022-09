Après avoir fait souffrir les joueurs du monde entier, Elden Ring va tenter de les faire rire à travers une adaptation manga. Et en plus, les premiers chapitres en français sont offerts !

Le fantastique Elden Ring est décidément plein de surprises. Le GOTY en puissance d'Hidetaka Miyazaki et FromSoftware revient en manga.

Une histoire inédite d'Elden Ring en manga comique

Ça peut surprendre vu les productions FromSoftware et ressembler à un poisson d'avril en retard, mais non. La maison d'édition française Mana Books a annoncé la sortie du manga comique Elden Ring Le chemin vers l'Arbre-Monde. Cette nouvelle série n'est pas une adaptation humoristique du jeu, mais bien une histoire inédite à part entière, qui est tout de même ancrée dans l'univers d'ER. « Les fans prendront plaisir à retrouver les lieux, personnages et boss rencontrés pendant leur aventure » précise le communiqué.

Cette histoire d'Elden Ring a été écrite par Tobita Nikiichi. Un auteur qui a commencé dans le webcomic avec l'adaptation d'une parodie de Dragon Quest V. Il a également publié Monster X Monster en 2014.

Dans le monde sombre et dangereux de l’Entre-terre, l’illustre Cercle d’Elden, source vitale de l’Arbre-Monde, fut brisé. Après la nuit des Couteaux Noirs et l’Éclatement, la Grâce, perdue depuis longtemps se fait entendre à nouveau. Notre histoire commence au réveil d’un jeune homme amnésique, vêtu de simples sous-vêtements. Ce dernier est aidé par une jeune femme mystérieuse, Melina, qui l’invite à suivre ses conseils pour atteindre l’Arbre-Monde et accomplir sa destinée. Au vu des capacités de ce « Sans-éclat », le chemin s’annonce bien plus compliqué que prévu…

Une découverte gratuite

Pour vous faire une idée, Mana Books met à disposition gratuitement les trois premiers chapitres d'Elden Ring Le Chemin vers l'Arbre Monde pendant six mois. Voici déjà le chapitre 1 ainsi que le chapitre 2, tous deux en français.

Dernièrement, on a déjà eu le droit à une rencontre complètement démente et spectaculaire entre la franchise de FromSoftware et un manga culte : One Piece.