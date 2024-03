L'Empereur Dieu de l'adaptation cinématographique de Dune a ainsi indiqué cela dans le cadre d'une interview auprès de nos confrères chez Empire. Alors que Dune 3 devrait s'intéresser à l'arc narratif dans lequel Paul Atreides embrasse pleinement son rôle de Messie, Denis Villeneuve se veut prudent au vu d'un projet sur le papier extrêmement ambitieux.

Dune 3, c'est un grand oui, mais...

Le phénomène Dune 2 semble être aussi gigantesque que les dunes de sable et autres vers qui caractérisent Arrakis. Trois semaines après sa sortie en salles, le film a largement dépassé les 500 millions de recette ciblés pour être rentable. L'œuvre de Denis Villeneuve est un carton interplanétaire, autant saluée par la critique que par le public. Pour autant, il ne s'agit que du début des aventures de Paul Atreides dans son rôle de Messie.

Le réalisateur de ce projet monumental n'a jamais caché ses ambitions. Un Dune 3 serait nécessaire pour voir le bout de cette saga légendaire des romans de science-fiction imaginés par le génial Frank Herbert. Pour une éventuelle suite, Denis Villeneuve préconise ceci étant dit une infinie prudence, teintée d'ambitions à la hauteur de la tâche. « Si on retourne dans Dune, il faut que ce soit vrai. Il faut que ce soit pertinent. Si jamais je fais Dune 3, c'est parce qu'il sera meilleur que Dune 2. Sinon, je ne le ferai pas ».

L'avenir de Paul et Jessica est entre les mains de Denis Villeneuve. @ Warner

L'impatience tue l'esprit

Plus qu'un besoin de proposer un film à la hauteur de l'œuvre originale, Denis Villeneuve a exprimé une certaine fatigue suite aux deux premiers films. « J'ai réalisé les deux films à la suite, ce qui fait sens pour moi. J'ai senti que c'était le bon moment pour avancer juste après Dune 1. Mais cela veut aussi dire que j'ai passé six ans sur Arrakis non-stop. Je pense qu'il est sain de faire une pause ».

Si l'on exclut la pression colossale d'adapter la partie la plus épique des aventures de Paul Atreides, celle exercée par Hollywood et les fans s'avère également titanesque. Denis Villeneuve avait ainsi quelques inquiétudes s'agissant de la production de Dune 3. « La chose que je veux éviter, c'est de ne pas être prêt. Je ne l'ai jamais fait, et maintenant je sens que ce serait dangereux à cause de l'engouement ». Ainsi, au grand dam des sympathisants à la cause de Paul et des Fremen, sa pleine ascension au rang de véritable Messie semble être pour l'instant lointaine, très lointaine...