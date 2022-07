Voilà qui pourrait grandement aider à lancer la carrière cinématographique de Dua Lipa. La chanteuse pop de 26 ans, qui connaît un immense succès dans la musique, serait actuellement en discussions pour un rôle de super-héroïne DC.

Dua Lipa pour jouer la magicienne Zatanna ?

Plutôt que de se casser les dents avec un univers ultra connecté comme le MCU, Warner Bros. a changé son fusil d'épaule depuis quelques années. La qualité des films passe cette fois avant et ils sont faits pour être autonomes. En plus de The Batman 2, Joker 2 Folie à deux ou de Black Adam avec The Rock, un long-métrage sur le personnage de Zatanna serait toujours en cours de développement.

Emerald Fennell, qui a obtenu l'Oscar du meilleur scénario pour Promising Young Woman, gérera la partie histoire et Bad Robot, la société de J.J. Abrams (Lost, Super 8), la production. Et dans le rôle principal ? Dua Lipa pourrait se mettre dans la peau de Zatanna sous réserve que les négociations apparemment en cours aboutissent. Zatanna est une magicienne très puissante qui appartient à la Justice League et qui est capable de manipuler la réalité. Elle a d'autres pouvoirs comme le fait de pouvoir voler, de contrôler l'attraction gravitationnelle ou de se rendre invisible.

Zatanna figure dans les films d'animation Justice League Dark et Justice League Dark : Apokolips War.

Vrai ou faux, on verra Dua Lipa en 2023 sur Apple TV+. Ce sera pour le film Argylle du réalisateur Matthew Vaughn (Kick-Ass, Kingsman, X-Men: Le Commencement).