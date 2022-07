Le MCU fut gâté par les frères Russo, c'est le moins que l'on puisse dire avec un très bon Avengers Endgame. Et visiblement les deux réalisateurs aimeraient revenir dans le giron de chez Marvel pour réaliser un film. C'est ce que l'on peut apprendre via une récente interview avec Deadline.

Un film Secret Wars

L'extrait de l'interview est trouvable dans le tweet ci-dessous:

Notre amour pour Marvel est basé sur les Comics que nous avons lus quand nous étions enfants et sur les Comics dont nous sommes tombés amoureux. La seule série que vous savez que nous avons adorée en grandissant était Secret Wars. C'est incroyablement ambitieux. Ce serait plus épique qu'Infinity War et Endgame. Mais c'est une entreprise colossale et, vous savez, ces deux films ont déjà été très difficiles à réaliser.

Les deux frères aimeraient donc bien réaliser un film Secret Wars pour le MCU, ce qui est effectivement très ambitieux. Il s'agit en fait d'un crossover qui fut publié en 1984 et qui inclut toute la machine de guerre Marvel à savoir The Amazing Spider-Man, Les Avengers, Captain America, Incredible Hulk, Iron Man, The Thing, Les 4 Fantastiques, Marvel Team-Up, Thor et The Uncanny X-Men.

Un scénario qui a de quoi intéresser les fans du MCU

Coté scénario, une vingtaine de super-héros et une dizaine de super-criminels disparaissent de la surface de la Terre. Ils sont téléportés sur un monde étrange, le Battleworld (qui porte bien son nom). C'est là qu'une entité cosmique qui se fait appeler le Beyonder s'adresse à eux et demande au groupe de combattre pour son plus grand plaisir.

Forcément on se doute que coté budget ça risque d'être particulièrement élevé. Cela fait un bout de temps que l'on a le droit à des rumeurs à ce sujet pour le MCU. Reste à voir si Disney travaille vraiment dessus et si les frères Russo auront l'honneur d'être à la réalisation.