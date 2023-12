Il n'y a pas vraiment besoin de présenter une nouvelle fois Dragon Ball. C'est une œuvre légendaire qui s'est déclinée en anime, en jeu vidéo, mais qui a d'abord vu le jour en manga. Ce dernier n'a d'ailleurs pas dit son dernier mot, loin de là. Depuis 2015, les fans peuvent découvrir la suite des aventures de Goku avec DB Super. Actuellement, on attend avec impatience la sortie du chapitre 100, dont une page a justement été dévoilée. L'excitation est à son comble.

Une première page du chapitre 100 de Dragon Ball Super

Un petit rappel s'impose pour les retardataires. Le chapitre 99 de Dragon Ball Super a marqué un tournant pour l'arc Super Hero. Gohan s'est transformé en Gohan Beast, et il devrait bientôt être rejoint par Goku et Vegeta. Lorsque ça arrivera, ça symbolisera le début de la fin pour l'arc narratif. La communauté est donc en feu et a hâte de découvrir la suite. La bonne nouvelle, c'est que comme à son habitude, le site officiel DB a partagé un brouillon du nouveau chapitre. On dit bien « un brouillon », puisque cette fois, une seule et unique page a été publiée.

C'est peu, mais c'est déjà ça. Dessus, on peut voir Gohan en train de se préparer à lancer l'attaque finale dont le simple nom parlera à la plupart d'entre vous : le Makankōsappō. On a même droit à une posture similaire à celle qu'on retrouve dans le film. Le baisser de rideau ne va pas tarder à se produire, il faut juste se montrer encore un peu patient. Victory Uchida, mascotte de V-Jump, dit qu'on aura affaire à quelque chose « d'incroyable », mais surtout à des « développements fous ». Notre homme sait mettre l'eau à la bouche des lecteurs.

Une fois que le chapitre 100 sera sorti, à quoi est-ce qu'on devra s'attendre pour le futur du manga ? Pour l'instant, on est un peu dans le flou à ce sujet. Un teasing pourrait arriver lors de la Jump Fiesta 2024 qui aura lieu ce week-end, mais rien n'est sûr. Toutefois, on aura potentiellement un indice lors de la publication du dernier chapitre dans le magazine V-Jump au Japon. Là encore, ce n'est que de la spéculation. Du côté de l'anime, les fans patientent jusqu'à l'arrivée de Dragon Ball Daima à l'automne 2024. L'histoire sera inédite et plongera nos personnages dans un complot qui a visé à les rajeunir.