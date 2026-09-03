L'anime Dragon Ball Super Beerus dévoile un nouveau trailer à un mois de sa sortie. Il dévoile les arcs à redécouvrir dans une version plus spectaculaire avec des scènes inédites.

Dragon Ball Super Beerus, le nouvel anime prévu cet automne, dévoile une nouvelle bande-annonce. Ce Super Surge Trailer montre une tonne d'images, révélant plus en détails les arcs à retrouver dans cette refonte modernisée. On découvre aussi la qualité de l'animation, qui promet en effet du grand spectacle. Découvrez tout cela avec nous.

Dragon Ball Super Beerus va couvrir trois arcs

Révélé lors de l'événement Genkidamatsuri plus tôt en 2026, Dragon Ball Super Beerus se dévoile plus en détails. On se rend ainsi compte que ce remake couvrira bien plus que le premier arc de DBS. À la grande surprise de tous, ce sont en réalité les trois premiers qui vont se redessiner sous nos yeux :

Battle of Gods

La Résurrection de Freezer

Dieu de la destruction Champa

Ainsi, l'anime Dragon Ball Super Beerus nous fera revivre le réveil du fameux Dieu de la Destruction et plus encore. Car même si certains fans regrettent de revoir pour la troisième fois cette partie, d'autres sont agréablement surpris que d'autres arcs soient concernés. « Ça va être FOU »1 peut-on lire sur X. On s'apprête en effet à revivre le grand retour de Freezer, prêt à étaler toute sa puissance dans sa forme Golden. Enfin, nous replongerons dans le tournoi organisé par Champa, voyant Goku, Vegeta, Majin Boo, Piccolo et Gohan faire équipe pour relever le défi.

Cette refonte des débuts de DBS sera l'occasion pour la Toei de donner un vrai coup de fouet à l'animation originale. Comme un internaute le souligne en ligne, le studio « admet qu'il aurait pu mieux faire »2 avec ce remake et va corriger cela. L'anime Dragon Ball Super Beerus proposera des animations plus modernes, des scènes inédites et va même revoir sa narration pour un rendu plus pertinent et spectaculaire. On peut déjà lire certaines s'enthousiasmer, parlant de « régal pour les yeux »3.

Pourra-t-on voir l'anime DBS Beerus en France ?

L'anime Dragon Ball Super Beerus sortira officiellement le 11 octobre 2026 au Japon, soit à la même date que Daima il y a déjà deux ans. Il sera diffusé sur la chaîne Fuji TV. En revanche, on ignore encore si la France aura un diffuseur, notamment en simulcast. Néanmoins, on imagine aisément qu'ADN et Crunchyroll sont déjà sur le coup. Il ne reste plus qu'à patienter maintenant, espérant que nous pourrons suivre cette refonte dès le jour J.