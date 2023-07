Existe-t-il un manga plus populaire que Dragon Ball ? Certains répondront par l'affirmative, One Piece étant, lui aussi, toujours dans la place avec ses plus de 1000 chapitres, son anime toujours en cours et la série live-action de Netflix qui arrive le 31 août prochain. En tout cas, plus de 30 ans après ses débuts, l'œuvre d'Akira Toriyama et tous les projets qui tournent autour continuent de susciter l'émoi au sein de la communauté. Et l'anime inédit qui pourrait bientôt être annoncé met déjà les fans dans tous leurs états...

Un nouvel anime Dragon Ball bientôt annoncé ?

Une très bonne nouvelle pourrait bientôt réjouir les fans de Dragon Ball. En effet, selon oecuf0, compte X (anciennement Twitter) spécialisé dans l'actualité des animes et insider réputé, une série inédite dans l'univers de la franchise serait en préparation depuis l'été 2022. C'est la plateforme Crunchyroll qui détiendrait les droits de diffusion internationaux de cet anime qui compterait entre 10 et 15 épisodes, mais d'autres services pourraient aussi proposer la série.

Au fil des mois, la production se serait accélérée, rendant le projet de plus en plus concret. Malheureusement, le leaker ne possède aucune information concernant l'histoire de cette nouvelle série Dragon Ball. Comme d'habitude, il convient de prendre les propos avancés par le compte avec des pincettes, mais impossible pour la communauté de ne pas céder à l'euphorie. Pourtant, certains prennent cette rumeur avec beaucoup plus de recul, sans doute par peur de subir une nouvelle déception. Le passif de la licence et des rumeurs appelle à la plus grande prudence, peu importe si la source s'est fait connaître grâce à des informations fiables sur les précédents anime.

Les fans sevrés depuis très longtemps

Si ce nouvel anime crée tant l'émoi au sein de la communauté (le tweet du compté cité plus haut a été vu plus d'un million de fois), c'est que les fans de Dragon Ball n'ont malheureusement plus grand-chose à se mettre sous la dent. Depuis la fin de DB Super en 2018, le seul projet anime toujours en cours dans l'univers de la franchise d'Akira Toriyama est Dragon Ball Heroes, un projet plutôt confidentiel lié au jeu d'arcade du même nom et donc assez cryptique pour les non joueurs. Des rumeurs font tout de même écho d'une potentielle suite de Dragon Ball Super dès cette année, mais la confirmation officielle de la part de la Toei Animation se fait attendre depuis plusieurs mois maintenant.