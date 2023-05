Avec le temps, l'œuvre Dragon Ball Super de Akira Toriyama évolue et les capacités physiques des héros progressent au fil des lectures et autres visionnages d'animes. Les protagonistes apprennent de leurs défaites et s'améliorent sans cesse. Ainsi Vegeta a passé pas mal de temps à réfléchir aux cuisantes défaites que lui et Goku ont subies contre des adversaires plus coriaces. Assez pour comprendre que le niveau de puissance n'est plus une mesure de force. Explications.

Le chapitre #93 de Dragon Ball Super apporte des changements (attention spoilers)

Comme l'on repéré nos camarades de MangaMag, dans le chapitre 93 de Dragon Ball Super, les fans ont la joie et le bonheur de retrouver Goku et Vegeta après une petite absence de l'arc narratif. L'occasion d'admirer Vegeta faire de la méditation pendant que Goku s'entraine physiquement au combat. Curieux de la situation, le héros finit par interroger Vegeta sur sa méthode qui lui révèle alors qu'il est inutile de continuer à entrainer son corps car le duo est déjà au même niveau de puissance que leurs adversaires les plus redoutables ( Gas et Freezer pour ne citer qu'eux).

Désormais selon lui, la différence réside dans la façon dont ils utilisent la puissance et non plus la force brute. Un changement de paradigme qui permet d'explorer une facette différente du fameux niveau de puissance dont on entend parler depuis de très nombreuses années. Car oui comme vous savez peut être, depuis toujours les combattants de Dragon Ball sont classés selon un niveau de puissance (incluant aussi la quantité de ki) et tout repose pour ainsi dire sur l'entrainement physique à la différence d'autres shonen qui introduisent des notions plus complexes.

Une nouvelle évolution pour la franchise ?

À en croire Végéta tout ne repose donc plus sur le niveau de puissance mais sur la manière de la manier. Si Jiren, Gas ou Freezer sont au même niveau physique, ils manient leurs puissances plus efficacement et c'est justement sur ce point que le duo Goku/Vegeta doit absolument s'améliorer pour remporter la victoire. En évitant par exemple le gaspillage d'énergie ou l'épuisement de l'endurance. Ce chapitre 93 permet donc de faire évoluer vers une forme différente le système de pouvoir de la franchise pour le rendre plus profond et intéressant.

De votre coté, que pensez-vous qu'un tel changement pourrait apporter dans Dragon Ball Super ?