Le film d'aventure Donjons et Dragons s'offre ce jour une toute nouvelle bande annonce. Un contenu rassurant après les inquiétudes des premières vidéos ? De quoi en tout cas confirmer la portée très humoristique de l'adaptation du plus célèbre jeu de rôle sur table.

Donjons et Dragons et sa nouvelle bande annonce

Vous pouvez visionner le tout nouveau trailer ci-dessous. Et une notion très importante est à prendre en compte. Donjons et Dragons est un film volontairement humoristique et quand on part de ce postulat de départ une toute autre vision s'offre à nous. Oui certains éléments peuvent sembler kitsch mais c'est un peu le cœur de l'expérience.

Nous en voulons pour preuve le synopsis officiel, voyez plutôt :

Un voleur beau gosse, une bande d'aventuriers improbables entreprennent un casse épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal lorsqu'ils s'attirent les foudres des mauvaises personnes.

Un beau casting

Malgré son aspect comédie, Donjons et Dragons s'offre un casting 5 étoiles avec de grosses stars hollywoodiennes. On notera notamment Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé Jean-Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head et Hugh Grant. Rien que ça. C'est d'ailleurs la toute première fois que l'on peut voir un acteur de la carrure de Grant participer à un film heroic fantasy de ce type. Et rien que pour cela, cela peut valoir le coup d'œil.

Le long métrage est attendu le 12 avril dans les salles obscures. Il devait initialement sortir plus tôt mais étant donné la cascade de films en mars (John Wick 4, Creed 3, Scream 6), il était plus sûr de repousser.