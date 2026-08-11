L’univers le plus gore et le plus brutal de Donjons & Dragons va revenir après 16 ans d’absence et après que Wizards of the Coast l’avait jugé trop problématique. Il marquera une grande première pour le catalogue du JdR.

« Chaque jour est le dernier. » Il n'y a pas de meilleure phrase d'accroche pour annoncer le retour de Dark Sun. Après avoir pris la poussière pendant 16 ans, l'univers post-apocalyptique culte de Donjons & Dragons va finalement reprendre du service en février 2027. Et Wizards of the Coast n'a aucune intention de l'édulcorer pour plaire à un public plus vaste. Ce sera toujours aussi brutal et mature.

Dark Sun revient dans D&D et sera le premier 18+ de la marque

Au milieu des annonces tonitruantes de la Gen Con, dont l’arrivée de l’Universes Beyond dans D&D avec World of Warcraft puis Star Wars, une nouvelle pourrait avoir échappé à votre radar : le retour de Dark Sun. Son premier trailer donne immédiatement le ton. Du sang, des démembrements, des cadavres et des décapitations, le retour de l’univers post-apo de Donjons & Dragons ne fera pas dans la dentelle. Dark Sun tranche avec le reste du catalogue du jeu de rôle. On ne part pas sauver la princesse ou aider le marchand du coin avant de retourner boire une pinte à l’auberge en attendant la prochaine quête.

La magie a ravagé la planète, les villes sont gouvernées par des rois-sorciers surpuissants, les ressources sont trop rares pour être partagées allègrement et l’esclavage est un pilier de l’économie. Et pour ce retour, près de 30 ans après ses débuts, Wizards of the Coast compte aller plus loin. Les deux livres Donjons & Dragons Dark Sun seront en effet les tous premiers produits 18+ de la marque. A la demande des services juridiques du groupe, un avertissement portant sur la violence, le sang, la nudité ou encore la sexualité, sera mis en évidence sur la couverture, et le tout sera couvert d’un film plastique pour éviter qu’un public trop jeune ne les consulte.

Bande-annonce en anglais

Deux livres, aucune campagne

Pour ce lancement exceptionnel, WotC commercialisera deux ouvrages. Blood & Power, sera consacré au gameplay et nouvelles options de jeu dont le Psion, une toute nouvelle classe capable de manier des pouvoirs psychiques lui permettant même de remodeler son propre corps grâce à des dés d'énergie psionique. Oui, il pourra littéralement transformer ses bras en armes meurtrières. Puis D&D Edge of Oblivion, qui s’intéressera davantage à l’univers d’Athas, ses lieux, son bestiaire et toutes les informations nécessaires pour construire ses propres campagnes.

Les vétérans de Donjons & Dragons Dark Sun pourront retrouver les sept cités-États historiques, à savoir Tyr, Draj, Gulg, Urik, Raam, Nibenay et Balic. Aucune aventure pré-écrite n’est en revanche prévue, contrairement aux autres univers. Rendez-vous donc en février 2027 pour replonger dans l’univers post-apocalyptique de D&D, en anglais d’abord, puis en VF à une date encore inconnue.

Source : Wizards of the Coast