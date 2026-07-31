Donjons & Dragons a fait le plein de grandes annonces, mais Wizards of the Coast a surtout annoncé une grande nouveauté. Et ça pourrait être une excellente idée, aussi bien pour les nouveaux joueurs que les anciens.

Quelques jours seulement après avoir annoncé le départ de John Hight, président de Wizards of the Coast, la firme américaine a célébré sa licence la plus emblématique: Donjons & Dragons. A l’occasion de sa dernière présentation, l'éditeur a confirmé l’arrivée des premiers livres Universes Beyond, une nouvelle gamme qui adaptera d'autres licences extérieures au jeu de rôle, sur le modèle de ce que Magic The Gathering fait depuis plusieurs années. Et ce sera World of Warcraft qui aura l’honneur d’inaugurer ce nouveau chapitre de D&D.

Une collaboration entre Donjons & Dragons et World of Warcraft

Après 20 ans d'absence sur table, WOW s'apprête donc enfin à retrouver le monde du jeu de rôle papier. À l'occasion de la keynote Donjons & Dragons du Gen Con 2026, Wizards of the Coast a ainsi dévoilé D&D World of Warcraft, un crossover marquant également l'arrivée du label Universes Beyond dans l'univers du jeu de rôle. Une première pour D&D, mais pas pour l’éditeur américain, qui enchaîne les collaborations avec Magic, Final Fantasy étant même devenu le plus gros set de l'histoire du jeu de cartes, amassant plus de 200 millions de dollars en une journée seulement. Avec de tels chiffres, pas étonnant que Wizards of the Coast décline cette gamme à Donjons & Dragons.

Et il ne pouvait pas trouver de meilleur prétendant pour l’inaugurer que le MMO de Blizzard, qui a déjà tous les ingrédients d'une grande campagne de fantasy, avec sa galerie de créatures emblématiques et ses héros mémorables. Une version en accès anticipé sera d’abord prévue le 3 novembre 2026 avant une sortie complète le 17 novembre 2026. Le livre Donjons & Dragons introduira 11 nouvelles espèces jouables, ce qui permettra notamment d’incarner les races de World of Warcraft, ainsi que 6 sous-classes, parmi lesquelles le Chevalier de la mort, le Chasseur de démons ou encore le Prêtre Ombre. Le livre proposera également 7 donjons inspirés des raids et lieux emblématiques du MMORPG.

Que contiendra l'édition collector de World of Warcraft D&D ?

Aperçu de l'édition Ultimate de D&D World of Warcraft ©WotC

Donjons & Dragons : World of Warcraft proposera quelques annexes, comme des cartes de référence de sorts, d’objets magiques et de monstres pour les joueurs et les Maîtres du Donjon (149,99€), mais les fans absolus pourront mettre la main sur l’édition collector. Facturée 144,99€, elle comprend :

Étui en édition limitée et couverture avec finitions en dorure et relief.

13 classes de World of Warcraft : de nouvelles règles pour jouer les 13 classes de World of Warcraft, avec 9 nouvelles sous-classes ou sous-classes revisitées et plus de 40 spécialisations

16 espèces : dont les nouveaux Dracthyrs, Draeneï, Terrestres, Réprouvés, Haranirs, Méca-gnomes, Pandarens, Taurens, Trolls, Vulpérins et Worgens

Plus de 60 nouveaux sorts et plus de 30 nouveaux objets magiques, y compris des montures et des créatures compagnons

Plus de 50 nouveaux monstres et 30 profils de boss de donjon, conçus pour des affrontements épiques sur table

7 donjons emblématiques de World of Warcraft, réinventés pour le jeu de rôle sur table, avec des combats de boss dignes des plus grandes légendes

Plus de 25 factions proposant des récompenses de Renom pour forger votre héritage à travers Azeroth

Écran du Maître du Donjon D&D: World of Warcraft (version physique)

Pack de cartes d'aventure D&D: World of Warcraft – Citadelle de la Couronne de glace (versions physique et numérique). REMARQUE : Le produit physique comprend un feuillet contenant un code permettant d'obtenir la version numérique du Pack de cartes d'aventure.

Bonus de précommande : ensemble de dés numériques « Trône de glace », arrière-plans et cadres de fiches de personnage Horde et Alliance, figurine promotionnelle Murloc, la mini-aventure D&D Encounters: Season of Champions, ainsi qu'un code donnant accès à des objets en jeu pour World of Warcraft, imprimé sur une carte insérée dans le livre*.

Pourquoi ça a fait polémique avec Magic et pourquoi c'est une bonne idée pour Donjons & Dragons ?

Le nom Universes Beyond est pourtant loin de faire l’unanimité auprès des joueurs de Magic. Depuis plusieurs années, le jeu de cartes multiplie les collaborations, de Final Fantasy à Avatar Le Dernier Maître de l’Air, en passant par Le Seigneur des Anneaux et Marvel, plus récemment. Des collaborations qui s’enchaînent à une forte cadence et qui divisent une partie de la communauté, reprochant à WotC de trop diluer l’identité du jeu de cartes pour attirer de nouveaux publics, sans parvenir à réellement les fidéliser. La polémique avait d’ailleurs repris de plus belle lorsque Mark Rosewater, directeur créatif de Magic, avait invité les joueurs réguliers les plus réfractaires à « s'adapter ou partir ». Pour Donjons & Dragons, la situation est en revanche bien différente.

Là où les cartes de Magic finissent par intégrer les mêmes formats de jeu et influencent directement la meta, un livre de campagne D&D se suffit à lui-même. Rien n’oblige en effet un maître de jeu à faire débarquer Arthas dans une taverne de Baldur's Gate ou un personnage de Warcraft au cœur des Royaumes Oubliés. De la même manière, les nouveaux joueurs n’auront pas besoin d’investir dans une bibliothèque complète d’ouvrages pour poursuivre leur aventure ou créer de nouvelles campagnes. Chaque univers pourra fonctionner indépendamment des autres, ce qui devrait rendre les Universes Beyond de Donjons & Dragons plus accessibles que son équivalent sur Magic, qui implique de dépenser toujours plus pour pouvoir continuer à jouer et rester dans la course.

Source : Wizards of the Coast