Donjons & Dragons se lance lui aussi dans les collaborations à l'instar d'un très grand nombre de jeux comme les cartes à collectionner Magic par exemple. Pour son premier crossover, le célèbre jeu de rôle va travailler de concert avec deux énormes licences bien connues des fans : World of Warcraft et Star Wars.

Star Wars s'invite dans Donjons & Dragons

C'est une toute nouvelle ère qui s'ouvre pour Donjons & Dragons, une porte dans laquelle va rapidement s'engouffrer une seconde licence : Star Wars. Annoncée lors de la Gen Con 2026 à Indianapolis, cette collaboration avec Star Wars sera elle aussi une grande première dans son genre. Elle fera partie de la nouvelle feuille de route appelée la Saison de la Rébellion qui commencera dès 2027. Pour le moment malheureusement, nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet, pas même une date de sortie. Donjons & Dragons prépare se prépare à l'arrivée de l'extension World of Warcraft pour l'instant. On ne sait pas s'il s'agira d'un crossover aussi profond que celui de WOW ou quelque chose de plus léger. De plus amples informations devraient être données dans les prochains mois. L'annonce de ces collaborations a en tout cas fait de très nombreux heureux, en témoigne la réactions des fans dans les commentaires.

World of Warcraft se met à D&D dès novembre

Si vous suivez l'actualité de Donjons & Dragons , vous devriez savoir qu'une extension World of Warcraft est prévue pour le 17 novembre 2026 avec un accès anticipé dès le 3 novembre 2026. Ce sera la toute première collaboration de marque pour le jeu de rôle papier dans le cadre de son initiative Universe Beyond. Ce crossover proposera de nouveaux éléments de gameplay complets, dont plus d'une dizaine de sous-classes et de nouvelles races jouables, mais aussi des sorts inédits, des équipements des jobs et bien évidemment tout un bestiaire dédié composé de près de cinquante monstres mine de rien. Il faut aussi s'attendre à de nouveaux donjons directement tirés du jeu de Blizzard. Une édition collector de cette extension de Donjons & Dragons sera même disponible et comporte de nombreux bonus comme un étui en édition limitée, un écran de Maître du Donjon ou encore des cartes exclusives.

Source: Donjons & Dragons officiel