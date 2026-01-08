Le prochain film live action de Disney s'attaque à un film d'animation que vous adorez, et on sait enfin qui va incarner les personnages les plus importants.

Disney continue sa stratégie d'adaptation en live action de ses plus gros succès malgré les critiques. Les derniers films en date n'ont pas tous cartonné, si Lilo & Stitch s'en sont plutôt bien sorties, Blanche-Neige est par exemple un vrai naufrage. Ça n'empêche pas la firme de lancer d'autres projets et l'une des prochaines adaptations attendues risque de faire encore couler beaucoup d'encre puisque Disney s'attaque une fois de plus à un film très apprécié par les fans.

Le prochain films Disney est sur les rails, voici le casting

Elle est belle, rebelle, et a une chevelure dorée qui semble infinie… on parle bien entendu de la princesse Raiponce. Le film d'animation a cartonné à sa sortie en 2010 et fait désormais partie des films les plus appréciés de chez Disney grâce à sa galerie de personnages haut en couleur, son humour et sa tendresse. Lui aussi aura bientôt le droit à une adaptation en prises de vue réelles réalisée par le très talentueux Michael Gracey, à qui l'on doit les très bons The Greatest Showman et Better Man notamment. Si l'on est plutôt confiant côté réalisation, qu'en est-il du casting ?

On a appris il y a peu le départ de Scarlett Johansson qui devait camper la Mère Gothel, mais le reste est assez flou. On apprend toutefois aujourd'hui qui incarnera Raiponce et Flynn Rider, les deux personnages principaux. Dans la peau de la princesse, ce sera donc l'actrice australienne Teagan Croft, déjà vue dans la très bonne série Titans où elle incarnait Rachel/White Raven. Flynn Rider sera quant à lui incarné par Milo Manheim, un enfant star de chez Disney que les fans auront pu croiser dans la saga de téléfilms pour jeunes Zombies et qui est aussi au casting régulier de la série School Spirit sur Paramount+.



Teagan Croft et Milo Maheim ©imdb

Pour le moment, on ne sait pas encore quand sortira le film Raiponce, mais la production ne devrait plus tarder. Il se dit que le tournage devrait se lancer activement dans le courant de l'année 2026 ou début 2027 si tout va bien. Cette année, c'est l'adaptation de Vaiana qui devrait faire grand bruit. Le film de Thomas Kail avec Dwayne Johnson et Catherine Laga'aia est attendu le 8 juillet dans nos salles obscures. En espérant qu'il s'en sorte mieux que Blanche-Neige ou La Petite Sirène.