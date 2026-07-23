La semaine s’annonce peut-être relativement calme du côté de Disney+, qui ne disposera que d’une poignée de programmes pour contenter ses abonnés, mais il y a heureusement de très belles choses dans le lot. En tête de liste ? L’arrivée du biopic Springsteen: Deliver Me from Nowhere, consacré au chanteur américain Bruce Springsteen, qui permettra notamment aux fans de The Bear de retrouver Jeremy Allen White dans un rôle radicalement différent.

Springsteen: Deliver Me from Nowhere est disponible sur Disney+

Et pour cause : l’acteur, qui a brillé ces dernières années dans la comédie dramatique arrivée à son terme le mois dernier sur Disney+, est également à l’affiche de ce film signé Scott Cooper, uniquement diffusé dans les salles de cinéma américaines en octobre 2025. Pour le reste du monde, ou tout du moins pour ceux n’ayant pas craqué pour la version DVD/Blu-Ray, cela sera donc l’occasion de découvrir le film retraçant la création de l’album Nebraska de l’artiste.

Mais pourquoi cet album plus précisément, vous demanderez-vous peut-être ? Tout simplement parce que celui-ci représente un moment charnière de la carrière de Springsteen, à une époque où le chanteur tentait de concilier son succès grandissant à certains des fantômes de son passé. Ce qui a finalement donné naissance à cet album singulier sorti en 1982, enregistré sur un simple magnétophone et dont l’aura demeure aujourd’hui considérable dans le monde de la musique.

Pour porter le récit, Springsteen: Deliver Me from Nowhere met donc en scène Jeremy Allen White dans la peau du chanteur, accompagné par Jeremy Strong (Succession) dans le rôle de son manager, de Stephen Graham (Peaky Blinders) dans celui de son père, de Paul Walter Hauser (Les Quatre Fantastiques : Premiers pas) dans celui de Mike Batlan et enfin d’Odessa Young (Assassination Nation) dans celui de Faye.

Un échec commercial, mais porté par de bonnes critiques

Pour les abonnés de Disney+, cela représente alors une très belle occasion de découvrir ce biopic qui n’a peut-être pas rencontré le succès commercial escompté lors de sa sortie, mais qui a tout de même été loué pour la performance de ses acteurs ; et pour la façon dont il permet de faire découvrir la touchante histoire qui se cache derrière l’un des albums les plus emblématiques de la carrière de Bruce Springsteen. C'est maintenant disponible.

Source : Disney+