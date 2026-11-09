Voici toutes les sorties films et séries de la semaine du 9 au 15 novembre 2026 sur Disney+, avec un programme au demeurant bien chargé surtout côté films.

Après une première semaine de novembre lancée en fanfare avec une salve de films de Noël et le retour d'All's Fair pour une saison 2, Disney+ poursuit sur sa lancée avec un programme films nettement plus fourni que celui des séries, en attendant l'arrivée de Percy Jackson le 20 novembre. Voyons tout cela dans ce récapitulatif, après notamment celui de Netflix.

Les sorties films Disney+ de la semaine du 9 au 15 novembre 2026 avec notamment le nouveau Sam Raimi, Send Help

Une fois encore, c'est en effet du côté des films que Disney+ entend tirer son épingle du jeu, avec un programme bien rempli au fil de cette nouvelle semaine. À commencer le 11 novembre avec LOL 2.0, suite de la comédie culte de Lisa Azuelos qui avait révélé Christa Theret aux côtés de Sophie Marceau, et qui vient ainsi compléter le premier volet arrivé sur la plateforme le 6 novembre.

Rendez-vous ensuite le 13 novembre pour le gros morceau de la semaine sur Disney+ : Send Help, le nouveau film de Sam Raimi (Evil Dead, Spider-Man) avec Rachel McAdams. Un thriller de survie qui envoie son héroïne et son patron sur une île déserte, où les rapports de force vont vite s'inverser. Le même jour, le cinéma français sera quant à lui représenté avec Vacances forcées.

Le lendemain, Disney+ va diffuser Cool Attitude : Magic Noël, un Original Disney+ qui prolonge donc l'esprit des fêtes déjà bien installé sur la plateforme. Enfin, le 15 novembre sortira Le Pôle Express, le classique de Noël de Robert Zemeckis porté par Tom Hanks et sa célèbre animation en capture de mouvement.

11 novembre LOL 2.0 - Film

13 novembre Send Help - Film Vacances forcées - Film

14 novembre Cool Attitude : Magic Noël - Film (Original Disney+)

15 novembre Le Pôle Express - Film



Les sorties séries et événements du 9 au 15 novembre 2026

Place ensuite au programme séries et événements de la semaine sur Disney+, avec en l'occurrence une semaine nettement moins chargée, puisqu'il n'est en réalité question que d'une seule série inédite à venir le 12 novembre : La vie secrète des épouses mormones : Orange County. Cette téléréalité prolonge ainsi la franchise en posant cette fois ses caméras dans le sud de la Californie, à la rencontre d'un nouveau groupe de femmes mormones.

Les fans de Marvel ne seront pas en reste pour autant, puisque le huitième et dernier épisode de VisionQuest arrive ce 11 novembre 2026. Le reste de cette partie du programme Disney+ s'intéresse enfin au sport, avec la suite de la LALIGA EA SPORTS, dont les journées 11 à 14 sont diffusées tout au long du mois de novembre.

11 novembre VisionQuest - Nouvel épisode (Marvel)

12 novembre La vie secrète des épouses mormones : Orange County (Saison 1) - Série

Toute la semaine LALIGA EA SPORTS - Sport



Source : Disney+