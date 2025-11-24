Les semaines passent, et les nouveautés continuent d'affluer sur les plateformes de SVOD. En cette fin de mois, la cadence des ajouts ralentit considérablement avant l'arrivée des grosses sorties de décembre 2025, mois souvent riche en contenus. Disney+ ne fait pas exception, même si, contrairement à Netflix avec la saison 5 de Stranger Things, il ne propose pas de série événement. Cependant, quelques ajouts sympathiques sont tout de même attendus ces prochains jours. Voici donc le programme, plutôt court, de la semaine sur Disney+.

Le film de la semaine

Cette semaine, la plateforme n'ajoute ainsi qu'un film et une série à son catalogue. Les créateurs de Mickey misent cette fois sur l'animation japonaise, avec le dernier film d'une saga aussi culte qu'adorée : One Piece Red. À sa sortie en août 2022, l'adaptation avait explosé les records au box-office, créant un véritable événement, notamment dans les salles de cinéma françaises où plusieurs débordements ont été rapportés. Cette fois, vous pourrez découvrir le film dans le calme, directement depuis votre canapé avec Disney+. One Piece Red, supervisé par Eiichiro Oda, met en scène Uta, une célèbre chanteuse et fille du légendaire Shanks le Roux, dont la musique a le pouvoir de manipuler émotions et consciences. Lorsque Luffy et son équipage assistent à l'un de ses concerts, ils réalisent que l'événement cache de sombres secrets. A (re)découvrir cette semaine avec Disney+.

25/11 One Piece Film - Red



La série de la semaine sur Disney+

Le mois aura été décidément calme sur la plateforme pour les amateurs de série. Seul événement de ces dernières semaines, All’s Fair qui met en vedette Kim Kardashian dans le rôle d’une avocate spécialisée dans le divorce. Côté séries, la semaine s'annonce alors également très calme avec l'arrivée de la saison 5 de The Great North, la série d'animation américaine. Ces nouveaux épisodes marquent la fin de la série, récemment annulée par la FOX. Pour rappel, The Great North suit les aventures de la famille Tobin, installée en Alaska, et notamment celles de Beef (Nick Offerman), un père célibataire qui tente de maintenir ses enfants proches de lui dans ce cadre sauvage et isolé. À découvrir dès cette semaine sur Disney+.

26/11

The Great North - saison 5