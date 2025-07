Nous arrivons doucement à la fin du mois de juillet. Cela se ressent sur la programmation des plateformes de SVOD, qui se réservent pour août. Ainsi, si Netflix met encore le paquet, Prime Video s'abstient. Ç'aurait pu être le cas pour d'autres, mais Disney+ préfère se la jouer discrètement plutôt que de ne rien vous proposer. Ainsi, un nouveau film et deux séries vous attendent cette semaine.

Un nouveau film cette semaine sur Disney+

C'est un documentaire qui risque d'éveiller les discussions sur les réseaux sociaux ! Cette semaine sort encore la série qui retrace le procès du rappeur Sean Combs, alias P. Diddy. Reconnu coupable le 2 juillet dernier de transport de personnes à des fins de prostitution, le coup de projecteur offert à l'affaire par la nouvelle production de Disney+ devrait retracer les événements et faire la lumière sur ce qu'il s'est passé.

23 juillet : Procès Diddy : Au cœur de l'affaire — film documentaire suivant l'affaire judiciaire à l'encontre du rappeur.



Les nouvelles séries qui sortent la semaine du 21 au 27 juillet 2025

Disney+ se montre un peu plus généreux en matière de séries cette semaine. Les plus jeunes pourront découvrir la nouvelle version de la série d'animation La Maison de Mickey. Quant à l'autre nouveauté, elle faisait partie des premières séries confirmées pour le mois de juillet. Il s'agit de Washington Black, adaptée du célèbre roman d'apprentissage d'Esi Edugyan. Avec son casting de renom, qui regroupe Sterling K. Brown (This Is Us), Ernest Kingsley Junior (Sandman) ou encore Tom Ellis (Lucifer), elle raconte l'histoire de George « Wash » Black, un jeune inventeur noir au XIXe siècle, que le passé ne tarde pas à rattraper.

22 juillet : La Maison de Mickey+ | épisode 1 à 6 — reboot de la série d'animation avec Mickey Mouse et ses amis en vedette.

23 juillet : Washington Black — mini-série qui retrace l'histoire du scientifique George « Wash » Black.