Nouvelle semaine, nouvelles sorties sur les plateformes SVOD à l'instar de Disney+ qui ne va pas jouer les avares sur les nouveautés. Comme chez Netflix ou encore Prime Video, plusieurs films et séries sont attendus chez Disney et l'on commence timidement à penser à Noël, ici avec une comédie bien de chez nous. Pour le reste c'est assez classique, mais il y en aura pour tout le monde encore une fois.

Tous les films disponibles sur Disney+ du 17 au 23 novembre 2025

La France est à l'honneur sur Disney+ cette semaine avec plusieurs films tirés de notre cinéma comme Au revoir là-haut, un long métrage signé Albert Dupontel et très largement félicité lors de sa sortie. Le film raconte l'arnaque monumentale de deux rescapés de la Première Guerre mondiale durant la France des années folles. Dupontel toujours avec Adieu les cons, comédie dramatique portée par Virginie Efira dans le rôle d'une femme malade qui va tout faire pour retrouver l'enfant qu'elle a abandonné plus jeune. Enfin, pour une bonne dose d'humour, on pourra noter l'arrivée de Santa & Cie, une comédie avec Alain Chabat dans le rôle du Père Noël qui débarque sur Terre pour trouver un remède et soigner ses quelque 92 000 lutins tous malades en période de fêtes !

19/11 La Main sur le berceau

21/11 Adieu les cons Au revoir là-haut Hippocrate Première année Santa & Cie



Toutes les séries du 17 au 23 novembre 2025

Côté séries, il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent sur Disney+ cette semaine. Les fans pourront toutefois retrouver la saison 2 de English Teacher, série comique qui suit le quotidien d'enseignants dans un lycée d'Austin et principalement d'un de leurs professeurs d'anglais incarné par Jordan Alvarez (MEGAN). Une série fraîche et drôle qui arrive avec 10 nouveaux épisodes cette semaine.

1 9/11 English Teacher - saison 2, épisodes 1 à 10



Source : Disney+