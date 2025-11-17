C’est l’heure de votre rendez-vous hebdomadaire. Qu'est-ce qui vous attend sur Netflix en plus de la fin de la téléréalité Squid Game ? Voici le programme.

Les semaines s’enchaînent, et les nouveautés aussi. Les plateformes de SVOD s’apprêtent à actualiser leur catalogue dans l’espoir de fidéliser leurs abonnés. Du 17 au 23 novembre 2025, le pionnier du streaming mise ainsi sur une saga d’action culte, la nouvelle saison d’une série d’animation issue d’une licence incontournable, ainsi que l’intégralité d’une série française que le monde nous envie au point d’en produire ses propres adaptations. Voici le programme complet à venir sur Netflix cette semaine.

Les films Netflix de la semaine du 17 au 23 novembre 2025

Mi-novembre, Mariah Carey commence déjà à sortir de son bloc de glace pour entonner son incontournable refrain de Noël. Naturellement, les plateformes de streaming emboîtent le pas. Netflix démarre elle aussi l’ajout de ses programmes festifs en prévision de la grande saison des films et téléfilms de fin d’année. Cette semaine, les abonnés souhaitant se mettre dans l’ambiance pourront découvrir Champagne Problems, une comédie romantique portée par Minka Kelly (DC Titans, Friday Night Lights) et le Français Tom Wozniczka (Besoin d’Amour, Les Gouttes de Dieu).

On y suit une Américaine venue à Paris pour racheter une prestigieuse maison de champagne avant Noël… avant de tomber sous le charme de l’héritier de la marque. Un film de Noël parfait pour être savouré avec un chocolat chaud. La véritable tête d’affiche de la semaine sur Netflix reste toutefois le retour de la saga Jason Bourne, avec Matt Damon et Jeremy Renner. Tous les films ne se valent pas, mais tous seront disponibles sur la plateforme dès ce week-end. Voici donc la liste complète des nouveautés qui arrivent cette semaine sur Netflix.

17 novembre Last Christmas

19 novembre À la joie Champagne Problems

21 novembre One Shot avec Ed Sheeran

23 novembre Saga Jason Bourne



Les séries de la semaine du 17 au 23 novembre 2025

Côté séries, Netflix mise sur la suite de la série d’animation Jurassic World : La Théorie du Chaos. Les six jeunes héros d'Isla Nublar poursuivent leur mission de sauver les dinosaures, tout en résolvant divers problèmes pour assurer leur survie. Pour les amateurs de séries françaises, Dix pour cent fait son grand retour dans le catalogue. Très acclamée par la critique et particulièrement appréciée à l'international, cette comédie nous plonge dans le quotidien d’une prestigieuse agence artistique après la mort subite de son fondateur. Chaque épisode met en lumière une vedette du cinéma français, qui incarne son propre rôle. Une série à voir au moins une fois. Voici donc le programme des nouveautés sur Netflix cette semaine.

17 novembre Gabby et la maison magique – Saison 12

20 novembre Jurassic World : La théorie du Chaos – Saison 4

23 novembre Dix pour cent – Saisons 1 à 4



