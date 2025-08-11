Disney+ lance du lourd cette nouvelle semaine d’août avec une série ultra attendue qui devrait faire un énorme carton sur la plateforme. Parfait pour profiter pleinement du mois d’août.

L’été continue sur Disney+ et la plateforme n’a pas dit son dernier mot. Entre documentaires à couper le souffle, romances estivales, science-fiction horrifique et animation pour toute la famille, il y a de quoi se faire plaisir avant la rentrée. Comme toujours, le service mise sur la variété. De quoi satisfaire aussi bien les amateurs de sensations fortes que ceux qui cherchent une soirée légère et sans prise de tête. Parfait pour compléter l'offre streaming en plus de Netflix ou Prime Video.

Tous les nouveaux films entre le 11 et le 17 aout 2025 sur Disney+

Si aucun film inédit n’arrive sur Disney+ entre le 11 et le 17 août, ceux sortis le 8 août restent encore tout frais dans le catalogue. Les amateurs d’images spectaculaires peuvent découvrir The Devil’s Climb, un documentaire signé National Geographic qui suit une ascension de montagne aussi périlleuse que fascinante. De quoi donner des frissons, même installé dans son canapé.

Pour un registre plus léger sur Disney+, Summer of ’69 offre une parenthèse romantique et ensoleillée. L’histoire suit une lycéenne bien décidée à séduire son crush avec l’aide improbable d’une danseuse. Une comédie feel-good qui sent bon l’été et qui s’apprécie parfaitement en cette période de vacances.

08/08 The Devil’s Climb (8 août) — documentaire National Geographic sur une ascension en montagne. Summer of ’69 (8 août) — comédie romantique estivale.



Les séries du 11 au 17 aout

La vraie actualité de la semaine Disney+, ce sont les séries. À partir du 13 août, Alien: Earth replonge dans l’univers culte de la saga Alien, avec une ambiance sombre et oppressante qui devrait séduire les fans de science-fiction horrifique. Un rendez-vous qui promet suspense et tension du début à la fin. C'est LA grosse sortie de la semaine.

Le même jour, les plus jeunes retrouveront Hamster & Gretel pour une deuxième saison toujours aussi fun et déjantée. Puis, le 15 août, place à l’inspiration avec Limitless: Live Better Now. Dans cette série documentaire, Chris Hemsworth (Thor dans le MCU) se lance dans des défis physiques et mentaux pour explorer les secrets d’une vie plus saine et plus équilibrée.

13/08 Alien: Earth (13 août) — série SF dans l’univers horrifique d’Alien. Hamster & Gretel , saison 2, nouveaux épisodes (13 août) — animation jeunesse humoristique.

15/08 Limitless: Live Better Now (15 août) — série documentaire avec Chris Hemsworth.



Source : Disney+