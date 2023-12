Le lundi rime avec sorties sur Gameblog ! Après avoir dressé la liste des nouveautés Netflix et Prime Video de la semaine, on ne pouvait pas faire l’impasse sur Disney+. La troisième grande plateforme de streaming vidéo du marché. Du 11 au 17 décembre 2023, le service a offert mine de rien des sorties importantes avec des choses inédites comme Mickey sauve Noël, les épisodes 3 & 4 de Soundtrack saison 2, le lancement de la série d'animation Undead Unluck ainsi que les documentaires Héros éternels : Indiana Jones & Harrison Ford et Now and Then : Le Dernier Morceau des Beatles. Et il y a aussi eu le film Marvel Thor Love and Thunder.

Les films Disney+ du 18 au 24 décembre 2023 : du déjà-vu (S51)

Malheureusement, pas de nouveaux films dans les sorties Disney+ de la semaine 51. Il faudra donc recycler les précédents ajouts du mois qui ont toutefois été nombreux. Spider-Man 1 à 3 de Sam Raimi, The Amazing Spider-Man: Le Destin d'un héros et Spider-Man : Homecoming sont arrivés en tout début de mois sur le service, en parallèle de Paddington 1 & 2. C'étaient les nouveautés à retenir même s'il y en a eu d'autres comme Journal d'un dégonflé : Un Noël carrément claustro. Un film d'animation dans le ton des fêtes de fin d'année où l'on suit un jeune collégien qui fera tout son possible pour rester sage avant le 25 décembre.

Répétition générale réalisée par Molly Gordon, qui incarne aussi l'un des rôles majeurs, est également l'une des sorties Disney+ de ces dernières semaines. « Le personnel excentrique d'un théâtre délabré dans le nord de l'État de New York tente de maintenir le camp à flot après que la propriétaire soit tombée dans le coma juste avant la session d'été » synopsis officiel du long-métrage (via CinéSérie).

Les films de décembre 2023

Spider-Man (1er décembre)

Spider-Man 2 (1er décembre)

Paddington (1er décembre)

Spider-Man 3 (1er décembre)

The Amazing Spider-Man (1er décembre)

The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros (1er décembre)

Paddington 2 (1er décembre)

Spider-Man : Homecoming (1er décembre)

Répétition générale (6 décembre)

Journal d'un dégonflé : Un Noël carrément claustro (8 décembre)

Mickey sauve Noël (13 décembre)

Thor Love and Thunder (15 décembre)

Les séries Disney+ de la semaine 51

En revanche, prévoyez déjà de réserver des soirées pour les nouvelles séries Disney+ du 18 au 24 décembre 2023. Undead Unluck ainsi que Soundtrack saison 2 offriront leurs nouveaux épisodes, mais il y a mieux si vous cherchez à tout prix de l'inédit. La firme aux grandes oreilles va tâcher d'adapter une franchise ultra populaire dans l'univers du livre : Percy Jackson. Après les films qui ont globalement déçu, surtout au regard du potentiel, la plateforme lancera sa série Percy Jackson et les olympiens. Le jeune Percy, accompagné de Grover et Annabeth, devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour rétablir l'ordre au Mont Olympe dans le but de sauver le monde.

La série d'animation Marvel What if... ? est quant à elle enfin prête pour faire son retour à partir du 22 décembre prochain. « Uatu le Gardien poursuit son voyage initié lors de la première saison de « What If… ? » Dans son périple à travers le vaste multivers, il croise la route de nouveaux visages, mais aussi des héros familiers de l’Univers Cinématographique Marvel… ».

Les séries de la semaine 51

Percy Jackson et les olympiens - épisode 1 & 2 (20 décembre)

Soundtrack - saison 2 épisode 5 & 6 (20 décembre)

Undead Unluck - épisode 2 (20 décembre)

Les aventures au parc de Tic et Tac - saison 2 : partie 3

Dragons de Wonderhatch (20 décembre)

What If... ? saison 2 - épisode 1, 2 & 3 (22, 23 et 24 décembre)

Les nouveautés documentaires et émissions (S51)

Les Beatles laissent place à la jeune génération avec un documentaire sur BTS. Le groupe de K-pop sud-coréen qui cartonne toujours autant à travers le monde entier. Pour leurs 10 ans de carrière, les membres du septuor ont accepté de partager leur vie quotidienne et de se confier pour la série-doc BTS Monuments Beyond The Star. Une grosse nouveauté Disney+ qui devrait plaire aux fans de K-pop en général, mais plus particulièrement à ceux de BTS. Ce sera à suivre dès le 20 décembre prochain en exclusivité sur le service et nulle part ailleurs.

Les documentaires et émissions de la semaine 51

BTS Monuments: Beyond The Star (20 décembre)