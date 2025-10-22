Après la série Alien Earth récemment sortie sur Disney+, et plus précisément Hulu, la plateforme entend encore capitaliser sur une licence historique pour garnir son catalogue. Cette fois, il s'agira d'une série qui a marqué l'enfance ou l'adolescence de nombreuses personnes, et qui aura donc droit à un remake complet. C'est en tout cas ce qu'a récemment rapporté Variety.

Une série iconique des années 2000 prévoit son retour sur Disney+ sous une nouvelle forme

Diffusée entre 2006 et 2009 sur M6 chez nous, la série qui nous intéresse ici et qui compte revenir sur Disney+ a fait un véritable carton à son époque et touché de nombreux spectateurs. On parle évidemment de Prison Break, remise sur le devant de la scène dans son intégralité l'année dernière sur Netflix. Pour rappel, cette série nous raconte au fil de cinq saison la vie carcérale de Michael Scofield, ingénieur en génie civil, qui échafaude un plan pour se faire incarcérer en provoquant de lui-même un délit. Un geste mûrement réfléchi qui va lui permettre de rejoindre son frère, Lincoln Burrows, qui est dans le couloir de la mort. En faisant cela, Michael Scofield espère pouvoir s'évader avec son frangin.

Si l'on en croit un nouveau rapport de Variety, Hulu, plateforme partenaire de Disney+, aurait validé un projet de « reboot » de Prison Break. Il serait alors question de reprendre le même univers que la série originale, mais avec de tous nouveaux personnages, ainsi qu'une nouvelle intrigue. Une grande partie de ce qui avait fait la renommée du matériau de base était toutefois justement ses personnages et son histoire.

Reste donc à voir ce que donnera ce reboot à venir sur Disney+ via Hulu. Compte tenu du fait que le projet a tout récemment reçu le feu vert laisse toutefois sous-entendre qu'elle ne risque pas de sortir de prison de sitôt. Il faudra donc faire preuve d'un peu de patience pour découvrir tout cela.

Source : Variety